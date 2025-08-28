  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Надо заявить кого-то из игроков «МЮ» в Кубок России, чтобы они тоже стали профессионалами». Президент «Амкала» о вылете английского клуба из Кубка лиги
4

«Надо заявить кого-то из игроков «МЮ» в Кубок России, чтобы они тоже стали профессионалами». Президент «Амкала» о вылете английского клуба из Кубка лиги

Герман высказался о вылете «МЮ» из Кубка английской лиги после первого же матча.

«В следующем раунде Кубка России надо заявить кого-то из игроков «МЮ»…

Чтобы они тоже стали профессионалами», – написал президент «Амкала».

Вчера «Манчестер Юнайтед» сенсационно вылетел из Кубка лиги, проиграв «Гримсби» из четвертого дивизиона Англии в серии пенальти. Основное время закончилось ничьей – 2:2.

За «Амкал» в третьем раунде FONBET Кубка России сыграет 70-летний председатель «Зенита» Александр Медведев.

Ранее 226-сантиметровый баскетболист Павел Подкользин вышел в стартовом составе «Амкала» в матче второго раунда Кубка против «Калуги» (1:0). Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории.

В 1-м раунде против «Кванта» (3:1) за «Амкал» сыграли певец The Limba, стример Парадеевич и другие селебрити.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Германа
logoFONBET Кубок России
logoД4 Англия
logoГерман Эль Класико
logoпремьер-лига Англия
logoКубок английской лиги
logoМанчестер Юнайтед
logoWinline Медиалига
logoАмкал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Позор «МЮ»: вылетели от 4-й лиги. Кааак?
208сегодня, 06:10
Аморим о вылете от «Гримсби»: «Победила единственная команда, которая была на поле. Игроки «МЮ» сделали заявление, начав матч без всякой интенсивности, и ясно, что это за заявление»
163вчера, 22:14
У «МЮ» нет побед в этом сезоне: поражение от «Арсенала», вылет по пенальти от «Гримсби», ничья с «Фулхэмом»
51вчера, 21:41
«МЮ» вылетел во 2-м раунде Кубка лиги впервые с 2014 года. Манкунианцы не проходят дальше четвертьфинала после победы в 2023-м при тен Хаге
64вчера, 21:31
Главные новости
Хавбек Борисенко стал игроком 2Drots
45 минут назад
Азамат об «Альфа-Банке» и «Амкале» в одной группе: «Лига катится в тартарары, просто летит в трубу»
сегодня, 18:46
С Кирякова сняли дисквалификацию. В случае рецидива «БроукБойз» отстранят от всех турниров Медиалиги
сегодня, 17:57
Агент отстраненного Писарского о переходе в Медиалигу: «До зимы Владимир останется в СКА»
1сегодня, 17:06
Хавбека 2Drots Фартуну дисквалифицировали на два матча за удаление в игре с «Космосом»
3сегодня, 15:07
Осипов об амнистии Кири: «Возможно его участие в первом матче против 2D. Если «Броуки» снова перейдут черту, это будет их последняя игра»
сегодня, 13:06
Пост с поздравлением Кузнецова в телеграм-канале 2Drots собрал тысячу сердечек за 5 минут
1сегодня, 12:27Фото
Гама – игрок «Альтерона». Хавбек становился чемпионом МФЛ-4 с «Титаном»
сегодня, 08:40
Экс-хавбек 2Drots Биря перешел в SD Family. Хавбек выигрывал Медиалигу в составе «Титана»
вчера, 20:31
«Эгриси» подписал Звездина в качестве игрока. В 2023-м его признали тренером года в медиафутболе
вчера, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
1020 августа, 17:25