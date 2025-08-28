«Надо заявить кого-то из игроков «МЮ» в Кубок России, чтобы они тоже стали профессионалами». Президент «Амкала» о вылете английского клуба из Кубка лиги
Герман высказался о вылете «МЮ» из Кубка английской лиги после первого же матча.
«В следующем раунде Кубка России надо заявить кого-то из игроков «МЮ»…
Чтобы они тоже стали профессионалами», – написал президент «Амкала».
Вчера «Манчестер Юнайтед» сенсационно вылетел из Кубка лиги, проиграв «Гримсби» из четвертого дивизиона Англии в серии пенальти. Основное время закончилось ничьей – 2:2.
За «Амкал» в третьем раунде FONBET Кубка России сыграет 70-летний председатель «Зенита» Александр Медведев.
Ранее 226-сантиметровый баскетболист Павел Подкользин вышел в стартовом составе «Амкала» в матче второго раунда Кубка против «Калуги» (1:0). Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории.
В 1-м раунде против «Кванта» (3:1) за «Амкал» сыграли певец The Limba, стример Парадеевич и другие селебрити.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Германа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости