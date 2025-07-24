  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Дьяков о роли в кино: «Мой герой – футболист-подкаблучник, жену играет Люся Чеботина. Она настаивает на переходе в «Валенсию», а родители хотят, чтобы он остался»
68

Дьяков о роли в кино: «Мой герой – футболист-подкаблучник, жену играет Люся Чеботина. Она настаивает на переходе в «Валенсию», а родители хотят, чтобы он остался»

Виталий Дьяков рассказал о роли в кино.

– Этим летом вышел фильм «Больше, чем футбол», в котором у вас была роль футболиста. Расскажите немного о съемках.

– Съемки проходили в 2023 году. Юрий Викторович Белоус (бывший вице-президент «Локомотива» и гендиректор «Ростова» – Спортс”), с которым я работал в «Локомотиве» и который позже позвал меня в «Ростов», спросил, не хочу ли я сняться в кино. Сначала меня это не заинтересовало, потому что я подумал о сценах в массовке. Но мне скинули сценарий, согласно которому я был «королем второго плана». У меня предполагалось в районе 30 съемочных дней и достаточно много бытовых сцен с общением между героями, не только футбол. Я оценил. 

Я встретился с главным режиссером Виктором Дементом и пять раз переспросил, точно ли этим героем должен быть я. Ведь у меня даже мысли не было стать актером. При этом есть люди, которые профессионально учатся актерскому мастерству и, возможно, мечтают об этой роли. 

Я попросил устроить просмотр. На следующий день приехал на студию, отыграл одну сцену – и режиссер сразу сказал: «У меня не было никаких сомнений. Поздравляю, ты в кино!»

– Что вас больше всего удивило в этой профессии?

– Мой первый съемочный день проходил как бы дома у героя – он приехал в отпуск и встречается с родителями. Я заучил текст, но совсем не понимал, как себя вести. Был словно робот, который не слышит других и не понимает, когда нужно говорить. 

К счастью, мне безумно повезло с режиссером. Он максимально легко и понятно объяснил, что нужно расслабиться и просто быть собой. Сразу стало проще играть, хотя по характеру мой персонаж – полная противоположность мне.

– Расскажите о своем герое.

– Александр Голубев, футболист, который поиграл где-то в Турции и вернулся домой. Ему приходит предложение от «Валенсии». Родители хотят, чтобы он жил и играл в России, больше времени проводил с ними. А жена Голубева-подкаблучника, которую играет Люся Чеботина, является еще и его агентом. Она настаивает на переезде в Испанию – контракт почти готов, осталось проявить себя на чемпионате Европы, куда сборная России попадает совершенно случайно.

– Кто-то из актеров впечатлил?

– Я удивился количеству звезд: в фильме играли и Роман Мадянов, которого, к сожалению, не стало в прошлом году, и Иван Охлобыстин, и Алексей Воробьев, и Александр Самойленко, и [популярная певица] Люся Чеботина. Жаль, что с Мадяновым не было совместных съемочных дней, но с остальными получилось поработать. Безумно кайфанул: простые ребята, никаких понтов, очень общительные. О каждом сложилось только приятное впечатление.

Даже не мечтал о том, что когда-нибудь снимусь в таком фильме. Поэтому огромное спасибо Юрию Белоусу за приглашение, а Виктору Дементу за веру в меня.

– Появились амбиции стать актером? Согласитесь, если пригласят сыграть эпизодическую роль?

– Слушай, после такой солидной роли в первом фильме, наверное, уже откажусь от эпизодической. Роль Голубева стала моей минимальной планкой, опускать не захочу.

Если серьезно, при амбициях нужно постоянно заниматься этим. Все-таки я не относился к съемкам как к тяжелой работе, для меня это было скорее возможностью попробовать что-то новое, – рассказал бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Дьяков в интервью Спортсу’‘.

Раскаяние Дьякова – первое интервью после пожизненного бана

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoВиталий Дьяков
кино
logoБроукБойз
logoпремьер-лига Россия
logoСпортс
logoСпартак
logoДинамо Москва
Люся Чеботина
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Броуки» сыграют в Орехово-Зуево, 2Drots – на «Москвиче». Расписание матчей медийных команд в первом раунде FONBET Кубка России
224 июля, 15:42
Дьяков о мечте выиграть ЛЧ с «Ювентусом»: «Это верхушка айсберга, ха-ха. Я не из тех, кто просто мечтает быть тренером в РПЛ»
3124 июля, 14:46
Главные новости
Блогер Парадеевич, который сыграет за «Амкал» в Кубке России: «Бутс нет, буду как IShowSpeed – в тапочках»
12вчера, 17:30
Костюков о восстановлении после перелома: «Приехал к другому врачу, он говорит: «А у тебя связка порвана». На этом я потерял месяц»
вчера, 16:02
Кузнецов о тех, кто против участия медиакоманд в Кубке России: «Им надо думать, что они говорят»
6вчера, 13:17
Кузнецов о «Зените»: «Надо спрашивать с бразильцев. Уже пора разницу делать»
28вчера, 09:34
Кучер о камбэке «Народной Команды»: «Мы вернулись не под Кубок Лиги. Мы должны показать, что можем работать и без турниров»
вчера, 08:53
Дмитрий Кузнецов: «Хочу, чтобы «Спартак» побеждал в еврокубках. Но когда они играют в России, мне все равно»
526 июля, 20:01
Чежия о закрытии «Химок»: «Обещали каждый месяц-два, что выплатят зарплату, но дошло до того, что клуб закрыли»
426 июля, 18:11
Капитан ФК «10» Белый – ассистент главного тренера клуба
26 июля, 16:44
Форвард Fight Nights Обрывков перешел в тульский «Арсенал-2»
26 июля, 15:07
Набабкин о Медиалиге: «Приход игроков из профессионального футбола поднимает уровень МФЛ»
226 июля, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Настала пора. Он способен на такой результат». Кузнецов о потенциальном чемпионстве «Динамо»
9вчера, 19:52
«На Жерсона посмотрел. Абсолютно рядовой футболист». Кузнецов о новичке «Зенита»
30вчера, 19:36
Экс-хавбек 2Drots Стиль может поехать в «Дубай Юнайтед» Пирло
4вчера, 18:38
Экс-хавбек «Титана» Сирот – игрок «Торпедо» Владимир
1вчера, 12:31
Парадеевич, Дмитрий Ликс, The Limba и другие звезды прошли УМО для участия в Кубке России за «Амкал»
1вчера, 11:31
Дьяков о судействе в Медиалиге: «В экспертах сидит дисквалифицированный на 10 лет Лапочкин. Егоров говорит, что судьи жирные, – он отчасти прав»
625 июля, 19:49
Защитник Lotus Music Атаев перешел в туркменский ФК «Ахал»
25 июля, 18:46
Прокоп сыграет за «Амкал» в Кубке России. В 2022-м хавбек оформил три ассиста за три матча турнира
25 июля, 17:07
Агент отстраненного Писарского о тренировках со СКА: «Если окажется, что он сможет выступать только в Медиалиге – будем играть там»
822 июля, 18:03
Писарский тренируется со СКА Басты из Медиалиги
1522 июля, 15:45