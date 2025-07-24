Дьяков о роли в кино: «Мой герой – футболист-подкаблучник, жену играет Люся Чеботина. Она настаивает на переходе в «Валенсию», а родители хотят, чтобы он остался»

Виталий Дьяков рассказал о роли в кино.

– Этим летом вышел фильм «Больше, чем футбол», в котором у вас была роль футболиста. Расскажите немного о съемках.

– Съемки проходили в 2023 году. Юрий Викторович Белоус (бывший вице-президент «Локомотива» и гендиректор «Ростова» – Спортс”), с которым я работал в «Локомотиве» и который позже позвал меня в «Ростов», спросил, не хочу ли я сняться в кино. Сначала меня это не заинтересовало, потому что я подумал о сценах в массовке. Но мне скинули сценарий, согласно которому я был «королем второго плана». У меня предполагалось в районе 30 съемочных дней и достаточно много бытовых сцен с общением между героями, не только футбол. Я оценил.

Я встретился с главным режиссером Виктором Дементом и пять раз переспросил, точно ли этим героем должен быть я. Ведь у меня даже мысли не было стать актером. При этом есть люди, которые профессионально учатся актерскому мастерству и, возможно, мечтают об этой роли.

Я попросил устроить просмотр. На следующий день приехал на студию, отыграл одну сцену – и режиссер сразу сказал: «У меня не было никаких сомнений. Поздравляю, ты в кино!»

– Что вас больше всего удивило в этой профессии?

– Мой первый съемочный день проходил как бы дома у героя – он приехал в отпуск и встречается с родителями. Я заучил текст, но совсем не понимал, как себя вести. Был словно робот, который не слышит других и не понимает, когда нужно говорить.

К счастью, мне безумно повезло с режиссером. Он максимально легко и понятно объяснил, что нужно расслабиться и просто быть собой. Сразу стало проще играть, хотя по характеру мой персонаж – полная противоположность мне.

– Расскажите о своем герое.

– Александр Голубев, футболист, который поиграл где-то в Турции и вернулся домой. Ему приходит предложение от «Валенсии». Родители хотят, чтобы он жил и играл в России, больше времени проводил с ними. А жена Голубева-подкаблучника, которую играет Люся Чеботина, является еще и его агентом. Она настаивает на переезде в Испанию – контракт почти готов, осталось проявить себя на чемпионате Европы, куда сборная России попадает совершенно случайно.

– Кто-то из актеров впечатлил?

– Я удивился количеству звезд: в фильме играли и Роман Мадянов, которого, к сожалению, не стало в прошлом году, и Иван Охлобыстин, и Алексей Воробьев, и Александр Самойленко, и [популярная певица] Люся Чеботина . Жаль, что с Мадяновым не было совместных съемочных дней, но с остальными получилось поработать. Безумно кайфанул: простые ребята, никаких понтов, очень общительные. О каждом сложилось только приятное впечатление.

Даже не мечтал о том, что когда-нибудь снимусь в таком фильме. Поэтому огромное спасибо Юрию Белоусу за приглашение, а Виктору Дементу за веру в меня.

– Появились амбиции стать актером? Согласитесь, если пригласят сыграть эпизодическую роль?

– Слушай, после такой солидной роли в первом фильме, наверное, уже откажусь от эпизодической. Роль Голубева стала моей минимальной планкой, опускать не захочу.

Если серьезно, при амбициях нужно постоянно заниматься этим. Все-таки я не относился к съемкам как к тяжелой работе, для меня это было скорее возможностью попробовать что-то новое, – рассказал бывший защитник «Ростова », «Динамо » и «Спартака-2» Дьяков в интервью Спортсу’‘.

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