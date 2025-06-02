DMedia просит дисквалифицировать Газданова за фол в матче 7-го тура МФЛ

DMedia обратился в КДК Медиалиги с просьбой дисквалифицировать Артура Газданова.

Клуб из Беларуси просит отстранить игрока 2Drots Артура Газданова за грубый фол и недисциплинированное поведение в перерыве игры.

«На 21-й минуте матча Артур Газданов совершает агрессивное, неспортивное действие, когда без попытки и возможности сыграть в мяч наносит удар наотмашь по Дмитрию Баге.

Более того, удовлетворенный безнаказанностью в перерыве Артур Газданов вместо извинений допустил следующее высказывание в интервью корреспонденту Спортса’‘: «Да какая красная, #####! Клоуны! По галику ему попал. Просто срыв атаки. Умышлено ли я бил? Конечно. Попал туда, куда целил. Истинный стрелец. Не хотел нанести травму, просто срыв атаки. Получилось так, что жестко попал. Ну ничего, беларусы сильные! Терпеть!» – написали в телеграм-канале DMedia.

Также белорусский клуб попросил оценить работу арбитра матча Павла Смирнова.

2Drots, обыграв DMedia в 7-м туре Winline Медиалиги, вышли в плей-офф. Команда из Беларуси по итогам группового этапа вылетела из МФЛ-6.