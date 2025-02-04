Салим покинул Rocket Team
Салим ушел из Rocket Team.
Rocket Team объявил об уходе Салима.
«Сразу скажу: я ушел сам, без ругани. Просто так сложились обстоятельства.
Спасибо всем неравнодушным. Думаю, к сожалению, еще увидите меня на полях Медиалиги», – написал экс-хавбек Rocket Team.
Полузащитник выступал за команду ЮрКисса с МФЛ-5.
Ранее Салим в Winline Медиалиге играл за Reality, «Амкал» и «Родину Медиа».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Rocket Team
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