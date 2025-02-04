Салим покинул Rocket Team

Салим ушел из Rocket Team.

Rocket Team объявил об уходе Салима.

«Сразу скажу: я ушел сам, без ругани. Просто так сложились обстоятельства.

Спасибо всем неравнодушным. Думаю, к сожалению, еще увидите меня на полях Медиалиги», – написал экс-хавбек Rocket Team.

Полузащитник выступал за команду ЮрКисса с МФЛ-5.

Ранее Салим в Winline Медиалиге играл за Reality , «Амкал » и «Родину Медиа».