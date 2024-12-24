Президент «Броуков» Райзен о Булыкине: «Этот мужик вечно что-то выкидывает. Медийные клубы в сто раз честней проффутбола, где постоянно играют договорняки и на матчи ходит по пять человек»
Ранее Булыкин заявил, что не видит смысла в участии медиакоманд в Фонбет Кубке России.
«Этот мужик что-то вечно выкидывает и выкидывает.
Медийные клубы в 100 раз честней профессионального футбола, где люди по КД [постоянно] играют договорняки, агенты собирают команды и на матчи ходит по пять человек.
У нас за 2 года структура на частных деньгах лучше, чем у клубов Второй лиги с государственными деньгами. Ваши регламенты не способствуют развитию футбола, а только вставляют палки в колеса. Благодаря нам трансляции Кубка России федеральном ТВ приобрели отличные цифры. Никто бы не стал показывать матчи этой стадии на ТВ. Мы принесли KPI, который можно продать, получить деньги и вложить их в турнир», – сказал президент «БроукБойз».
«Броуки» дошли до 2-й стадии пути регионов Кубка России, где уступили «Химику» (0:1).
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