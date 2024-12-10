«Контракты не просто так подписываются». Некит 2Drots о ситуации вокруг потенциального перехода Гудая в другой клуб

Некит высказался о потенциальном уходе Гудая из 2Drots.

«Если Гудай принял решение покинуть 2Drots, отпустим ли мы его до февраля [конец контракта]? Будем вести переговоры.

Зависит, куда он хочет пойти, пусть та команда обратится. Такого не будет, что футболист просто так выйдет из своего контракта до февраля. Эти контракты не просто так подписываются.

Я думаю, к этому можно спокойно и адекватно подойти, чтобы каждая из сторон получила свои дивиденды. Никто не будет просто брать и нападать на 2Drots, выставлять нашу команду кем-то, чем-то, думая только о своей выгоде, а мы не будем. Единственные, кто могут думать о выгоде 2Drots – это Женя и я», – сказал президент 2Drots.

Недавно Гудай рассказал , что он на 70-80% покинет 2Drots.

Звезда 2Drots ищет команду, где ему закроют ипотеку. Похоже, уйдет из-за этого в «Амкал»