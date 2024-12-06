Сменчугов покинул Lit Energy

Lit Energy объявили об уходе Вадима Сменчугова.

Вадим Сменчугов ушел из LE.

Хавбек перешел в клуб Литвина из «Эгриси » на правах аренды на период Winline Кубка Лиги.

Недавно из аренды в Lit Energy вернулся Никита Сухоносов.

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