Иван Зириков о номинантах на лучшего голкипера Winline Media Football Awards: «Стабильностью выделяется только Арби. Но тройка главных соискателей – это вратари трех грандов»

Иван Зириков рассказал, кому бы отдал награду лучшего вратаря в этом году .

«Субъективная награда. В этот раз нет единоличного лидера. У всех были и неудачные отрезки. Стабильностью выделяется только Арби , но в этом году он не играл в финалах, поэтому вряд ли сможет рассчитывать на награду.

Точно есть тройка главных соискателей – это вратари трех грандов, но расставить их по местам в этот раз сложно.

Придется в следующем году возвращаться и забирать опять эту награду», – сказал лучший вратарь Winline Media Football Awards прошлого года.

В шорт-листе на звание вратарь года: Дмитрий Сычев (2Drots), Николай Зириков («БроукБойз»), Максим Швагирев («Амкал»), Арби Межиев («Титан»), Василий Лукичев (Fight Nights), но вы можете вписывать и свои варианты.

29 ноября пройдет церемония вручения премии.