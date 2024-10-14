«Он развивает российский баскетбол. Медиа – важно в наше время». Игрок Dawgs о медиабаскетболе

Семен Дебда из Dawgs оценил важность медийного баскетбола.

– Как ты попал в медиабаскет?

– В Москве это очень популярная история. Сначала начался медиафутбол, потом – баскетбол. Но три года я не мог туда попасть: то играл в другом городе, то еще что-то. Но всегда был около, всегда хотел попасть. И вот, залетел в Dawgs .

Еще я играю в баскетболе 3x3 в команде из Санкт-Петербурга, она называется Bad Boys.

– Что ты думаешь о медиабаскете?

– Очень классный формат. Много возможностей проявить себя. Отличные площадки, отличное медиаосвещение. Я за баскетбол во всех видах: один на один, три на три, на два кольца, на одно кольцо. Я за популяризацию баскетбола. Медиа в наше время – важная штука. И медиабаскетбол очень хорошо будет развивать наш российский баскет.

– Гуди говорит, что в медиабаскетбол слишком много профи. Согласен?

– Гуди просто хочет выигрывать. Все-таки в медийном баскете не играют профессиональные игроки 5x5. Никто из Лиги ВТБ не играет в медиалиге. Играют либо те, у кого ничего не получилось, либо крепкие любители. Профи все-таки нет.

– За Rocket Team играл Антон Понкрашов.

– Согласен. Но он двигается в медиапространстве, у него свой канал, блог, – рассказал Дебда в интервью Спортсу’’.

24 августа в Нижнем Новгороде прошел музыкально-спортивный фестиваль «Пари Фест», партнером которого выступила компания Pari. В рамках фестиваля прошел турнир по медийному баскетболу с участием «Амкала», 2Drots, GOATS, БК «Пари НН» и других. Победила команда Dawgs, в финале обыгравшая Pena Team (14:6).

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