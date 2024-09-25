Воспитанник «Ахмата» Ахильгов – в заявке «Амкала» на матч с «Аланией», Маврин пропустит игру
«Амкал» опубликовал заявку команды на завтрашний матч против «Алании».
В состав включен воспитанник «Ахмата» (ранее – «Терек») Абдурахман Ахильгов.
26-летний левый защитник недавно был замечен на тренировке «Амкала», однако официально клуб пока не объявил о трансфере футболиста.
На профессиональном уровне Ахильгов выступал за «Велес», «Калугу» и «Знамя Труда». Сейчас он свободный агент.
Игру пропустит Василий Маврин из-за травмы.
Завтра «Амкал» сыграет с «Аланией» в 4-м раунде Фонбет КУбка России. Начало – в 19:30 (мск).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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