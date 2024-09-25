Воспитанник «Ахмата» Ахильгов – в заявке «Амкала» на матч с «Аланией», Маврин пропустит игру

«Амкал» опубликовал заявку команды на завтрашний матч против «Алании».

В состав включен воспитанник «Ахмата» (ранее – «Терек») Абдурахман Ахильгов .

26-летний левый защитник недавно был замечен на тренировке «Амкала », однако официально клуб пока не объявил о трансфере футболиста.

На профессиональном уровне Ахильгов выступал за «Велес», «Калугу» и «Знамя Труда». Сейчас он свободный агент.

Игру пропустит Василий Маврин из-за травмы.

Завтра «Амкал» сыграет с «Аланией» в 4-м раунде Фонбет КУбка России. Начало – в 19:30 (мск).