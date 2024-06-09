2Drots играют против «Народной Командой» в 8-м туре МФЛ

2Drots и «Народная Команда» играют в заключительном туре Winline МФЛ.

«Дроты» подходят к последнему туру на втором месте при равенстве очков с ФК «10», уступая по результатам личного матча.

«НК» досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф.

9 июня, воскресенье

«Народная Команда» – 2Drots – 0:0 (первый тайм)

«Народная Команда»: Поплевченков, Ильин, Винниченко, Актисов, Мелешин, Степанов, Большаков, Шкода, Безлихотнов, Вавилов, Копарев.

2Drots: Сычев, Гудаев, Сальников, Логинов, Семенов, Газданов, Мартусевич, Слон, Манаев, Гаучо, Курзенев.

Матч проходит в Москве на четвертом поле академии «Спартака».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.