«Не хватает каких-то рофлов, #######, срачей, что не бустит актив. Вайб прям добрый, какой-то дружеский». Сибскана об атмосфере на Media Basket

Капитан «Амкала» Сибскана рассказал, чего ему не хвататет в медиабаскетболе.

«Медийные составы на баскете. Каково вернуться к медийке? По-моему, прикольно. Понятное дело, что это маленько кринжом отдает. Особенно в отсутствие забитых мячей за 3 минуты. Но, в целом, как мы и договаривались, 3 минуты отыграли футболистами, среди которых сильно никто не выделялся, на самом деле. Не хватило забитых мячей. Но именно накал борьбы и такой приятный, наверное, вайб соперничества, не токсичный, а прикольный. Мне понравилось, поэтому пацанам респект, что поддержали.

Вывожу ли на тренировках? Не мне судить. Понятное дело, что уровень совсем разный между теми, кто впервые взял баскетбольный мяч в руки и теми, кто занимается этим 15-20 лет. Но очень круто, что у нас в команде крутые пацаны, которые никак себя не превозносят, а на равных себя ведут, не жадничают, на тренировках подсказывают. По-моему, прям охеренно.

Атмосфера в медиабаскете? Скучновато. Не хватает каких-то рофлов, ######, может быть, срачей, что не бустит актив. Вайб прям добрый, какой-то дружеский. У меня как всегда, конечно, было что сказать, закидать говном всю территорию. Но я так сидел и думал, ### как будто и не хочется даже. Но я ждал. Если бы кто-то ############, ##### бы там всем наступила. Но такого не случилось. Я на чилле посидел, немножко поговорил. На добром вайбе. Если надо, у меня всегда арсенал есть, из чего стрелять. Разрывные патроны всегда при мне», – рассказал капитан « » в интервью корреспонденту .ru Екатерине Бурделовой.

В 3-м туре «Амкал» обыграл 2Drots (20:17).