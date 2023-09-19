GOATS намекнули на закрытие команды: «Всем спасибо! Славная получилась история 💔»

GOATS, возможно, не доиграют четвертый сезон Winline Медиалиги.

Сегодня в телеграм-канале клуба появился пост, намекающий на закрытие команды.

«Конец! Всем спасибо! Славная получилась история 💔», – говорится в сообщении «Козлов».

впервые сыграли в МФЛ во втором сезоне, добравшись до 1/4 финала. В третьем сезоне «Козлы» также вылетели на этой стадии.

В нынешнем розыгрыше турнира команда Гуди проиграла оба стартовых матча и занимает последнее место в группе A.