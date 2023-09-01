Тренер 2Drots Кузнецов: «Неприемлемо, когда человек из моей команды идет тренироваться с другим клубом»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал о самом серьезном проступке футболиста его команды.

«Для меня неприемлемо, когда человек, находясь в моей команде, идет тренироваться с другой командой. Я приводил пример: я потренировался с ЦСКА, вечером пошел в «Спартак» тренироваться.

Мне что скажут? Что у меня с башкой не в порядке? Как здесь можно делать то же самое? Для меня это вообще не понятно», – рассказал экс-тренер «Рубина» и «Ирытша», а ныне – главный тренер медиафутбольного клуба 2Drots.

2Drots – участник Фонбет Кубка России. В 3-м раунде команда сыграет против кировского «Динамо» в сухом доке в Мурманской области.

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8 комментариев

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Алар
Клоунскую команду из какой-то прикольной лиги сравнили с ЦСКА и Спартаком! Там здоровые люди работают?
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Роман
Почему раздел "медиафутбол" постоянно всплывает в разделе "футбол"? Есть адекватное объяснение?
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v_decadence
Ответ Роман
Почему раздел "медиафутбол" постоянно всплывает в разделе "футбол"? Есть адекватное объяснение?
Буки проплатили рекламу своего проекта на sports.ru
+1
0
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bopsulai
Ответ Роман
Почему раздел "медиафутбол" постоянно всплывает в разделе "футбол"? Есть адекватное объяснение?
"Всплывает" - подходящее слово
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Нейтральный критик
Новости недофутбола все чаще в футбольной ленте.
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Александр Чижов
Го...о медийное
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whyusoserious?
Господи, да всем нас*ать!
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Spaten
Бабла насыпали, вот и пошёл. Комедия- футбол
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