Телеграм-канал 2Drots набрал 200 тысяч подписчиков. У «Спартака» и «Зенита» – меньше на двоих
Телеграм-канал 2Drots преодолел отметку в 200 тысяч подписчиков.
2D первыми в России перешагнули этот порог.
Для сравнения: на телеграм-канал «Спартака» подписаны 117 тысяч человек (лучший результат в РПЛ), а на «Зенит» – 66 тысяч.
На канал «Амкал» (второй флагман медиафутбола) подписаны 49 тысяч пользователей.
Также 2Drots остаются самой популярной российской футбольной командой в ютубе – 3,48 млн подписчиков. Второй – «Амкал» (2,8 млн), третий – «Зенит» (583 тысячи). На «Спартак» подписаны 394 тысяч пользователей.
Вчера 2Drots обыграли в гостях «Муром» (3:1) и вышли в третий раунд Фонбет Кубка России.
Какой артхаус в Кубке России! Кадры матча 2Drots в Муроме – кино
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-там играют профики (если выиграли)
-вот вам и уровень медиафутбола (если проиграли)
-развлечение для школьника
-мне пофиг на медиафутбол!!!! (но все равно зайдет и оставит комментарий)
-уберите медиафутбол из вкладки футбол
Особенно если этим почти не занимается проф.футбол.