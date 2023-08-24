Телеграм-канал 2Drots набрал 200 тысяч подписчиков. У «Спартака» и «Зенита» – меньше на двоих

Телеграм-канал 2Drots преодолел отметку в 200 тысяч подписчиков.

2D первыми в России перешагнули этот порог.

Для сравнения: на телеграм-канал « » подписаны 117 тысяч человек (лучший результат в ), а на « » – 66 тысяч.

На канал «Амкал» (второй флагман медиафутбола) подписаны 49 тысяч пользователей.

Также 2Drots остаются самой популярной российской футбольной командой в ютубе – 3,48 млн подписчиков. Второй – «Амкал» (2,8 млн), третий – «Зенит» (583 тысячи). На «Спартак» подписаны 394 тысяч пользователей.

Вчера 2Drots обыграли в гостях «Муром» (3:1) и вышли в третий раунд Фонбет Кубка России.

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