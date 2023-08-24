Телеграм-канал 2Drots набрал 200 тысяч подписчиков. У «Спартака» и «Зенита» – меньше на двоих

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Телеграм-канал 2Drots преодолел отметку в 200 тысяч подписчиков.

2D первыми в России перешагнули этот порог.

Для сравнения: на телеграм-канал «Спартака» подписаны 117 тысяч человек (лучший результат в РПЛ), а на «Зенит» – 66 тысяч.

На канал «Амкал» (второй флагман медиафутбола) подписаны 49 тысяч пользователей.

Также 2Drots остаются самой популярной российской футбольной командой в ютубе – 3,48 млн подписчиков. Второй – «Амкал» (2,8 млн), третий – «Зенит» (583 тысячи). На «Спартак» подписаны 394 тысяч пользователей.

Вчера 2Drots обыграли в гостях «Муром» (3:1) и вышли в третий раунд Фонбет Кубка России.

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35 комментариев

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Старик Стариканов
200 тысяч школьников
+36
-9
+27
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Дзмітрый Фарботка
Круто, осталось в футбол научиться играть на уровне Спартака и Зенита
+29
-5
+24
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medraiz
бинго комментариев под медиафутболом:
-там играют профики (если выиграли)
-вот вам и уровень медиафутбола (если проиграли)
-развлечение для школьника
-мне пофиг на медиафутбол!!!! (но все равно зайдет и оставит комментарий)
-уберите медиафутбол из вкладки футбол
+25
-12
+13
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Очки Дани Алвеса
Зато у Зенита 750 миллиардов в тиктоке, вы чего вообще
+27
-15
+12
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damondiamond
накрутили знатно
+13
-4
+9
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Vadim Medvedev
Ответ Дзмітрый Фарботка
Круто, осталось в футбол научиться играть на уровне Спартака и Зенита
в смысле покупать легионеров и тратить на их зарплаты миллиарды в год? так это не учиться надо, а нефте/газокачалку украсть
+19
-10
+9
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samarskij-kuzmich
Да хоть сто миллионов. Всё равно эти тудротсы к футболу не имеют отношения. Те, кто на них ведётся любит желтизну, грязные шоу. В общем, потенциальные зрители "1 канала" лет через 30.
+14
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+6
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Sergio Grullo
Говорит о приоритетах болельщиков этих клубов. Для одних футбол на первом месте. Для других околофутбол, срач в ТГ и тиктоковщина. Все нормально.
+4
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+3
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bellyashe
Ответ Старик Стариканов
200 тысяч школьников
школьники - локомотив интернета, всё логично
+3
0
+3
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a.k.a. DRAGON0928
Ну на самом деле показатель хороший
+5
-3
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Виталий Хан
Ответ Старик Стариканов
200 тысяч школьников
А привлекать школьную аудиторию к футболу - это плохо?
Особенно если этим почти не занимается проф.футбол.
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Saint_Jimmy
Миллионы мух
+4
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Фёдор Кузнецов
Ответ Andrey Kutashov
бред же , мой сети сейчас есть у каждого пенсионера, хотя я не подписан в телеграмм на футбольные паблики, но все же многие люди сидят и удобно в соц сетях следить за любимыми футболистами и клубами. лучше чем по Матч ТВ смотреть
Может и у многих, но инстаграм полтора года только через ВПН, телеграм не так просто найти канал, и многие фанаты чаще смотрят по ТВ только, например для медиафутбола 200 тысяч на матче просмотров это много, а Спартак Зенит посмотрели почти 5 миллионов
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Vadim Medvedev
Ответ Bobby Shmonka
Комментарий удален модератором
в комментах на спортсе заметно
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Филипп Петров
Ответ medraiz
бинго комментариев под медиафутболом: -там играют профики (если выиграли) -вот вам и уровень медиафутбола (если проиграли) -развлечение для школьника -мне пофиг на медиафутбол!!!! (но все равно зайдет и оставит комментарий) -уберите медиафутбол из вкладки футбол
Почему здесь не 19292939 плюсов?
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X Xx
А сейчас в футболе решает кол-во подписчиков ?
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WizerionII
Аудитория медиакоманд гораздо моложе. Понятное дело что в соцсетях они будут доминировать.
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Евгений Старицын
В Зените одни бразильцы играют
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44ndfwwgbr
А чем эти тудротсы вообще интересны? Почему столько хайпа вокруг них?
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Simplicissimus
По-моему все логично. В этом продукте футбола процев 30 от силы, остальное - простой, водянистый контент для соцсетей .
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Andrey Kutashov
чё там по одноклассниками у кого сколько?!
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bellyashe
Ответ Виталий Хан
А привлекать школьную аудиторию к футболу - это плохо? Особенно если этим почти не занимается проф.футбол.
наш футбол сейчас в принципе молодёжь к футболу привлечь не может. отсутствие еврокубков, пустые стадионы, нулевые ничьи сборной с Таджикистаном явно не то, что может разжечь любовь к футболу. медиафутбол - единственное, что сейчас спасает интерес к футболу среди детей. вон, 2д академию свою открывают. но для местных снобов это очень плохо, конечно же.
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Yavich
2Drots - одна из важных причин, почему на Спортсе никогда не будет возможности отключить новости по определенному тегу.
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Bobby Shmonka
Комментарий удален модератором
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Александр Александрович
Ответ medraiz
бинго комментариев под медиафутболом: -там играют профики (если выиграли) -вот вам и уровень медиафутбола (если проиграли) -развлечение для школьника -мне пофиг на медиафутбол!!!! (но все равно зайдет и оставит комментарий) -уберите медиафутбол из вкладки футбол
Ну а твоё личное мнение в итоге какое ?
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