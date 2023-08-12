Гуди о жеребьевке: «Хотелось бы сыграть с кем-то новым, например, c «дротами»

Гуди остался недоволен жеребьевкой Winline Медиалиги.

«Такая же группа, как и в прошлом сезоне. Хотелось бы сыграть с кем-то новым. С теми же «дротами», например.

Но будем играть с теми же, но шансы на выход у нас очень хорошие», – рассказал президент GOATS в беседе с корреспондентом Sports.ru.

попали в группу A вместе с « », « » и « ». Еще один участник определиться в стыковых матчах Kikstown – FC Ars.