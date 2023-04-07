«Дружина» может сняться с 3-го сезона Winline Медиалиги. Клуб ищет спонсора

Президент «Дружины» допустил, что команда может сняться с 3-го сезона Winline Медиалиги

– Нашли ли вы спонсора?

– Со спонсором идут переговоры. У нас есть два букмекера, с которыми на днях будет все понятно. Есть еще два банка и частный инвестор. Идут переговоры.

Конечно, немножко нервно, потому что мы попали в последний вагон. За месяц нужно собрать команду, найти спонсора и сделать все, как нужно, то есть снимать контент и так далее. Это супер сложно. Тревожно немного, но мы играем, работаем.

– Есть вероятность, что вы сниметесь с МФЛ, если спонсор так и не найдется.

– Все может быть в этой жизни. Никто не думал, что Hardcore или «Наши Парни» не примут участия. За два предыдущих сезона никто не отзаявлялся до начала. Раньше все рвались, было много команд, кто не попали, а сейчас раз – и сами ушли.

Мы, конечно, надеемся на лучшее, но все, к сожалению, возможно, потому что год непростой. Я прекрасно понимаю другие команды, которые потеряли спонсоров и не могут их найти. Но пока идут переговоры, надежда есть, – сказал Антон Лозовой.