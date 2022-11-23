Олег Майами об уходе Дуба в «Амкал»: «Он говорит, что там лучше атмосфера – это его не красит. Этот бумеранг, он вернется»

Форвард Олег Майами прокомментировал переход Кирилла Дубникова в «Амкал».

Дуб покинул «На Спорте» по ходу нынешнего сезона.

«Я немножко охренел, когда ушел Дуб. Мы все вместе приложили руку к его медийности, а он при первой возможности полетел в «Амкал».

И сейчас мне присылают скриншоты, его спрашивают, где лучше атмосфера – он отвечает, что в «Амкале». Ничего прям суперплохого он не говорит, но лучше промолчать. Все-таки в тебя столько сил и времени вложили, любили. Он был одним из ключевых игроков.

Вот перед тем, как ушёл Дуб, я внутри порхал. Были разговоры про семью, про то, какие мы все клевые, мы друг за друга. Но как только ему приходит предложение, он забывает про все эти слова и уносит ноги.

Я с ним разговаривал перед уходом. Как футболиста его можно понять. Наверное, для футболиста, это то, ради чего он играет. Нифига себе, «Амкал» обратил внимание.

По-человечески, морально, если тобой заинтересовались как игроком, ты можешь поставить условие, ты можешь это сделать. Ты можешь сказать: «Пацаны, если я вам так интересен, давайте сейчас закончится сезон. Я не могу бросить свою команду». Ты даже себя, как человек проявишь.

И вот то, что он сейчас там пишет, что в «Амкале» лучше атмосфера, это его не красит как человека. Этот бумеранг, он вернется, так нельзя делать.

Поэтому в разговоры про то, что мы семья, я больше не верю. Я хочу в это верить, но после истории с Дубом это все разрушилось. Я никогда так не поступлю.

Я не желаю ему ничего плохого, честное слово, но как по мне, это ужасно, что так произошло», – сказал Олег.

«На Спорте» вышел в полуфинал Winline Медиалиги и сыграет с . «Амкал» выбыл на стадии 1/4 финала, уступив 2Drots (3:4).