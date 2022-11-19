«Хочется отмыться за 1:5 в первом сезоне». Дуб о четвертьфинале против 2Drots

Теги Амкал 2Drots Медиалига На Спорте Кирилл Дубников Медиафутбол

Форвард «Амкала» Кирилл Дубников рассказал, что для него значит четвертьфинальный матч Winline Медиалиги против 2Drots.

«В первую очередь, хочется отмыться за первый сезон, когда я играл в «На Спорте» — за 5:1 в группе и обидное поражение в полуфинале.

Хочется обыграть 2Drots впервые в моей карьере медиафутболиста и, конечно же, помочь «Амкалу».

Последние игры неудачно сложились, надо возвращать наш триумф», — заявил Дубников в телеграм-канале «Амкал 🔴 Live».

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