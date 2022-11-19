«Хочется отмыться за 1:5 в первом сезоне». Дуб о четвертьфинале против 2Drots

Форвард «Амкала» Кирилл Дубников рассказал, что для него значит четвертьфинальный матч Winline Медиалиги против 2Drots.

«В первую очередь, хочется отмыться за первый сезон, когда я играл в «На Спорте» — за 5:1 в группе и обидное поражение в полуфинале.

Хочется обыграть 2Drots впервые в моей карьере медиафутболиста и, конечно же, помочь «Амкалу».

Последние игры неудачно сложились, надо возвращать наш триумф», — заявил Дубников в телеграм-канале «Амкал 🔴 Live».