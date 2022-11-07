Тренер 2Drots Кузнецов пригрозил снять команду с сезона из-за судейства: «Я ничего не потеряю, потеряет лига»
Дмитрий Кузнецов заявил, что может снять 2Drots с сезона Winline Медиалиги.
Главный тренер «дротов» после матча с «Бей Беги» (1:1) в очередной раз выразил недовольство работой судей.
«В матче с Fight Nights у человека была желтая карточка, он делает четыре нарушения, а судья даже не обращает внимания.
У нас сегодня – сразу желтая. Трактуйте одинаково для всех. Мне говорят, судьи разные, у каждого свое мнение. Что за бред? Есть регламент и правила.
Если арбитры по-разному трактуют нарушения, зачем они вообще здесь судят?
Самое печальное, что в плей-офф ничего не изменится. Я один день психану и все здесь закончится.
Пусть играют без нас. Они этого хотят? Они этого добьются. Я ничего не потеряю. Потеряет лига от неучастия 2Drots», – сказал Кузнецов телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
Комментарии