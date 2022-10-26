«Были предложения из Второй лиги после Кубка, не очень интересные». Тренер 2Drots Кузнецов о будущем

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Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов планирует вернуться в профессиональный футбол.

«У меня нет контракта с 2Drots. Пока по поводу зимы разговор не шел. Но если у нас не будет договоренности, там же 3-4 месяца пауза – это простой.

Если у меня будут предложения – я буду их рассматривать. После Кубка России были предложения не очень интересные – Вторая лига.

Меня интересует как минимум Первая», – заявил Кузнецов телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

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