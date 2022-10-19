Райзен затроллил Германа Эль Класико

Райзен написал ироничный пост о желании игроков «Реала» перейти в .

«Написали на почту 5 игроков «Реала». Долго пришлось объяснять, что не могу кикнуть Артура и мест в команде нет. В это трансферное окно подписаний не будет, слишком у нас команда сильная, пусть в очереди стоят», – написал Артем в своем телеграм-канале risenHAHA шport.

Напомним, что «Амкал» объявил анонимный отбор медийных игроков в команду.

Также Герман сообщил, что трое игроков «Броуков» подали в заявки.