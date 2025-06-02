Olimpbet считает, что Бублика ждет серьезная проверка в матче за четвертьфинал «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции стартовала решающая неделя. Единственным казахстанцем на главном грунтовом соревновании сезона остается Александр Бублик, которому предстоит провести непростой матч за выход в четвертьфинал.

Александр Бублик (Казахстан) – Джек Дрейпер (Великобритания). 2 июня, 19:00 (время Астаны)

Первая ракетка Казахстана впечатляет фанатов на нынешнем «Ролан Гаррос». До стадии 1/8-й финала на этом турнире он дошел впервые. Однако эксперты Olimpbet считают, что улучшить свой рекорд и выйти в четвертьфинал Бублику удастся навряд ли, так как Дрейпер – однозначный фаворит.

27-летний Александр проводит неоднозначный сезон, из-за чего в мировом рейтинге занимает лишь 62-е место. В турнирах АТР в этом году он завершал выступление в первом-втором раундах. Исключением стали лишь соревнования в Мадриде, где он также добрался до 1/8-й.

В Париже Бублик, как обычно, много эмоционировал, ругался сам на себя, но выдал три классных матча. Казахстанец показал, что значительно улучшил свои навыки на грунте, проявляя характер и вытаскивая сложные сеты.

На старте «Ролан Гаррос» Бублик выбил менее рейтингового австралийца Джеймса Дакворта (6:2, 6:4, 6:4). Затем сделал невероятный камбэк против девятой ракетки мира Алекса Де Минаура. Сначала он проиграл ему два стартовых сета, но потом выиграл три партии подряд (2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2). После чего казахстанец спокойно закрыл малоизвестного португальца Энрике Роша (7:5, 6:1, 6:2).

Почему же Дрейпер может остановить Бублика? Ранее 23-летний британец не считался профильным грунтовиком. Но в этом сезоне на глине он показывает очень хорошие результаты. В том же Мадриде Джек стал финалистом, а затем дошел до четвертьфинала в Турине.

Первые два матча на «Ролан Гаррос» Дрейпер выиграл в четыре сета, выбив Маттиа Белуччи и Гаэля Монфиса. После чего уверенно, в трех сетах, прошел Жуана Фонсеку.

Мало шансов, что Бублик сможет пройти Дрейпера, так как с представителями топ-5 у него проблемы даже на более любимых покрытиях. Аналитики Olimpbet ожидают, что британец не отдаст казахстанцу ни одного сета.

Янник Синнер (Италия) – Андрей Рублев (Россия). 2 июня, 23:15

Первая ракетка мира на «Ролан Гаррос» пока не проиграл ни одной партии. По мнению экспертов Olimpbet , не оступится он и в 1/8-й.

Открытый чемпионат Франции для Синнера – всего лишь третий турнир в сезоне. 23-летний итальянец выиграл хардовый Australian Open, затем в мае сыграл на грунтовом турнире в Риме, где в финале уступил Карлосу Алькарасу и после этого прибыл в Париж.

Как раз вместе с Алькарасом Синер – главный фаворит на Открытом чемпионате Франции. Все свои матчи здесь итальянец выиграл со счетом 3:0, выбив поочередно Артура Риндеркнеха, Ришара Гаске и Иржи Лехечку.

27-летний Рублев, 15-я ракетка мира, получил на «Ролан Гаррос» лишний выходной после неявки Артура Филса в 1/16-й. В стартовом матче он не без труда в четырех сетах прошел Ллойда Харриса из третьей сотни, а затем повозился с топ-91 Адамом Уолтоном (7:6 (7:1), 6:1, 7:6 (7:5).

В прошлом сезоне Рублев был одним из немногих, кто смог обыграть Синнера, причем на любимом итальянцев харде. Грунт является более профильным для россиянина, а вот итальянец, если судить по матчам в Риме, допускает ошибки на медленных покрытиях.

Однозначно Андрей не сдастся без боя и любителей тенниса ждет интересная битва. Но все же Синнер должен выигрывать на классе. Аналитики Olimpbet ожидают, что теннисисты сыграют на корте меньше 30-ти геймов.