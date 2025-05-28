Медведев ответил для Olimpbet на сенсационный вылет с Roland Garros: «Это просто теннис»

Даниил Медведев, 11-я ракетка мира, в первом круге неожиданно проиграл британцу Камерону Норри со счетом 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5. Корреспонденту Olimpbet удалось задать несколько вопросов Медведеву после игры.

— Даниил, это был близкий матч. Вы отыгрались с 0:2 по сетам и вели с брейком в пятой партии, однако проиграли. Что стало решающим?

— То, что мне не удалось подать на матч. Игра была близкой, отличная борьба. Разочарован, что проиграл. Он сыграл хорошо, я — недостаточно хорошо. Поэтому и проиграл.

— На Australian Open была похожая ситуация с Лернером Тьеном. Вы тоже проиграли, подавая на матч. В этом году решающие пятые сеты складываются для вас тяжело?

— Не стоит слишком зацикливаться, но оба случая, конечно, обидные. Это просто теннис. В этом году я, кажется, трижды проиграл, имея возможность подать на матч. Нужно играть лучше.

Надеюсь, в следующий раз справлюсь. Сегодня не повезло. Ничего не поделаешь, буду готовиться к следующему турниру.

— Кажется, вы не пожали руку судье после игры?

— Да, я, похоже, забыл, когда уходил с корта, вспомнил. Просто был очень расстроен. Извинюсь при встрече.

— Изменилось ли то, как вы воспринимаете поражения с годами?

— Думаю, не особо. Я уже трижды здесь проигрывал в первом круге в пяти сетах. Несколько дней или пару недель тяжело, потом переключаешься, меняешь покрытие, стараешься адаптироваться. Работаешь и ждешь, когда снова все пойдет как надо.