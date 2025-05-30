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Аналитика Olimpbet на матчи чемпионата Казахстана «Актобе» – «Кайрат» и «Елимай» – «Астана»

Казахстанская Премьер-лига. «Актобе» – «Кайрат». 30 мая, 20:00 (время Астаны)

Центральный матч не только тура, но и, пожалуй, всего первого круга чемпионата Казахстана: «Актобе» на своем поле примет «Кайрат».

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в этом сражении, хотя и отдают небольшое предпочтение хозяевам.

Противостояние «Актобе» и «Кайрата» – одно из самых принципиальных в казахстанском футболе. Особенно для болельщиков обеих команд.

А сейчас масла в этот огненный спор добавляет и сложившаяся турнирная ситуация. «Красно-белые» занимают первое место в таблице, «желто-черные» – третье, хотя отстают всего два очка.

Так что в случае победы в гостях алматинцы обгонят ближайших соперников. Если же выиграет «Актобе», то уже прилично убежит от действующего чемпиона страны.

Между тем, к личной встрече оба клуба подходят не в лучшем настроении – после поражений в прошлом туре от команд, заметно уступающих им в классе. «Актобе» проиграл «Жетысу», а «Кайрат» – «Окжетпесу». Причем для коллектива Рафаэля Уразбахтина неудача в матче с кокшетаусцами стала второй кряду в чемпионате, а с учетом Кубка – даже третьей.

Но прервать черную полосу в схватке именно с «Актобе» «Кайрату» будет неимоверно тяжело. Тем более, в гостях, откуда алматинцы не увозили очки с октября 2021 года.

С другой стороны, эти противники соперничали друг с другом уже в 2025 году, разыграв Суперкубок. Матч, состоявшийся 22 февраля в Астане, завершился убедительной победой представителя южной столицы со счетом 2:0.

Несмотря на резкое падение результативности (всего один гол в двух предыдущих турах), «Кайрат» по-прежнему остается самой забивающей командой чемпионата. А в ее рядах выступает лучший бомбардир Премьер-лиги, 16-летний вундеркинд Дастан Сатпаев.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются, что и в Актобе «желто-черные» не уйдут с поля без забитого мяча. Но еще больше они верят в гол хозяев.

«Елимай» – «Астана». 30 мая, 18:00

Любой другой результат в матче «Актобе» – «Кайрат», кроме победы хозяев, будет на руку «Астане». Столичная команда вклинилась в таблице как раз между этими двумя клубами. А в случае очковых потерь «красно-белых» астанчане могут выйти в лидеры – такая вот игра в царя горы наблюдается сейчас в Премьер-лиге.

Впрочем, коллективу Григория Бабаяна самому предстоит провести тяжелейший матч, да еще и выездной – против «Елимая», который находится неподалеку от призовой тройки.

Но эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у «Астаны» заметно больше шансов на благоприятный исход, чем у «Елимая».

Эти соперники лишь в прошлом году впервые друг с другом встретились, причем в рамках КПЛ-2024 они обменялись гостевыми победами. В текущем сезоне семикратные чемпионы Казахстана могут похвастать более результативным нападением (21 забитый мяч против 13 у соперника), а семейчане – надежной обороной (7 пропущенных голов против 10 у астанчан).

Сейчас «Астана» впереди «Елимая» на семь очков. Правда, столичная команда провела на матч больше, так что потенциальное отставание клуба из области Абай не такое большое, а по итогам очной дуэли оно и вовсе может сократиться до минимума.

Однако аналитики Olimpbet склоняются к тому, что, наоборот, «Астана» уйдет в отрыв от «Елимая», потому что забьет больше хозяев. А сам матч в Семее, по их ожиданиям, будет «низовым».

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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