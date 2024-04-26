Роберто Карлос и Игита сделали прогнозы на финал ЛЧ, узнайте фаворитов от абасадоров 1xBet

Плей-офф Лиги чемпионов 2024/25 стал ареной не только для лучших клубов Европы, но и для яркой дуэли двух легенд футбола — Игиты и Роберто Карлоса, амбассадоров 1XBET. На протяжении всех раундов они сражались в битве прогнозов , ставя на исходы матчей, и каждый выпуск становился новой серией напряжённого противостояния.

Накануне финала дуэль достигла своего апогея: у команды Роберто Карлоса — 594 290 тенге , на 147 тысяч больше , чем у Игиты. Но последний раунд может всё изменить.

Игита не теряет надежды на камбэк. На финал он делает сразу пять прогнозов :

Победа«ПСЖ» в основное время со счётом 2:1 — П1 / Точный счёт: 2-1

Победа«ПСЖ» по итогам матча

Гол забьёт Усман Дембеле

Интер получит больше жёлтых карточек

Лео отметил силу атаки парижан и верит, что Дембеле может не только решить исход матча, но и заработать себе «Золотой мяч».

Роберто Карлос, напротив, продолжает верить в «Интер»: «Я до конца стоял за«Интер» в полуфинале против«Барселоны» — и не зря. Думаю, и в финале они удивят. Пусть основное время закончится 1:1, но дальше трофей заберёт Милан».

Его прогнозы:

Ничья 1:1 в основное время — Ничья/ Точный счёт: 1-1

Победа«Интера» по итогам матча

Гол забьёт Лаутаро Мартинес

Обе команды забьют

Финальный свисток — решит всё

Финал между«ПСЖ» и«Интером» состоится уже 31 мая , и станет он не только венцом европейского сезона, но и моментом истины в батле Игиты и Роберто Карлоса.

Стать свидетелем прекрасного матча между«ПСЖ и«Интером» можно вместе с главным спонсором спортивных эмоций. 1XBET рада пригласить всех желающих на футбольные праздники в городах Алматы и Актобе. Дворцы спорта в каждом городе готовы принять много людей и предложить море активностей и позитива.

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