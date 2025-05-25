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Аналитика Olimpbet: Кому достанутся три оставшиеся путевки в Лигу чемпионов от Англии?

АПЛ. 38-й тур. «Ноттингем Форест» – «Челси». 25 мая, 20:00 (время Астаны)

Фавориты определены, но интрига жива

В английской Премьер-лиге уже определились и обладатель титула, и вице-чемпион, и даже все три неудачника, которые в следующем сезоне в АПЛ выступать не будут. Однако это не значит, что заключительный тур национального первенства не таит в себе интриг.

Сразу пять команд ведут борьбу за три путевки в Лигу чемпионов, и две из них в последний игровой день проведут очное противостояние – «Ноттингем» примет «Челси».

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у «синих» шансов на победу значительно больше, чем у «лесников». И это несмотря на то, что для лондонцев матч будет выездным.

Шансы команд и нюансы турнирной борьбы

Если «Челси» не сможет одолеть «Форест», то всерьез рискует лишиться своего пятого места – проходного в Лигу чемпионов от Англии.

А вот «Ноттингему» даже победа не обеспечит пропуск в ЛЧ. «Лесникам» нужно не только выигрывать самим, но и рассчитывать на осечки «Ньюкасла» с «Астон Виллой».

Ничья с большой долей вероятности оставит обоих участников встречи на арене «Сити Граунд» без пропуска в ЛЧ-2025/26.

Очные встречи и аналитика от экспертов Olimpbet

«Челси» имеет достаточно серьезный общий перевес над «Ноттингемом» в статистике. Однако в последнее время его совершенно нет. С тех пор, как «Форест» в сезоне-2022/23 вернулся в высший дивизион, соперники провели между собой пять очных дуэлей.

Итог: по одной победе каждой из сторон (причем гостевой) и три мирных исхода. Даже разница забитых и пропущенных мячей в этих матчах равная – 7:7. Ничьей завершилась и встреча первого круга, состоявшаяся на «Стэмфорд Бридж» в октябре прошлого года.

Конечно, более статусный «Челси» выглядит фаворитом в битве с «Форест». При этом коллективу Энцо Марески будет не хватать форварда Николаса Джексона. Второй бомбардир лондонской команды удалился в прошлом туре и получил автоматическую дисквалификацию.

Тем не менее аналитики Olimpbet верят, что противники могут порадовать болельщиков результативным футболом и забить на двоих не менее трех мячей. А наиболее вероятным автором гола они называют нападающего хозяев Криса Вуда.

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 25 мая, 20:00

Финал Лиги Европы оставил «Юнайтед» ни с чем

«Красные дьяволы» и их многомиллионная армия фанатов опустошены: уступив в финале ЛЕ-2024/25 «Тоттенхэму», «Манчестер Юнайтед» впервые за 11 лет остался без еврокубков.

В каком состоянии футболисты МЮ выйдут на домашний матч 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы», остается только догадываться. А вот у бирмингемцев на битву при «Олд Траффорд» настрой будет запредельным, в этом вообще не приходится сомневаться.

Статистика и ожидания от Olimpbet

По всей видимости, несопоставимая мотивация двух команд и повлияла на мнение экспертов Olimpbet, которые видят в «вилланах» безоговорочных фаворитов встречи в Манчестере.

Соперников разделяет пропасть в 27 очков и десять мест в таблице. Подшефные Рубена Аморима не знают побед на протяжении восьми туров Премьер-лиги, набрав на этом отрезке всего два балла. Тогда как коллектив Унаи Эмери из девяти последних матчей чемпионата не выиграл всего один.

История встреч – не в пользу гостей

Правда, МЮ не очень удобен для «Астон Виллы» статистически. Бирмингемцы уступили манкунианцам в четырех случаях из пяти предыдущих, при одной ничьей. А сейчас «львам» необходимо выигрывать.

Победа над совершенно разбитыми «красными дьяволами» не гарантирует «вилланам» путевку в Лигу чемпионов, но сделает достижение этой цели вполне реальным.

Аналитики Olimpbet полагают, что гостям по силам забить не менее двух голов. А общими усилиями «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла», по их мнению, обеспечат матчу «верх».

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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