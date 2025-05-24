Аналитика Olimpbet на финалы Кубков Германии и Франции

Кубок Германии. «Арминия» – «Штутгарт». 24 мая, 23:00 (время Астаны)

Неравный финал

В решающей битве за Кубок Германии сойдутся клубы, пути которых в текущем сезоне могли пересечься только в этом турнире. «Арминия» выступала в третьем по силе немецком дивизионе, тогда как «Штутгарт» не просто играл в Бундеслиге, он участвовал в главном еврокубке.

В общем-то, совсем неудивительно, что эксперты Olimpbet считают «швабов» безоговорочными фаворитами финального матча, который пройдет на нейтральной территории, в Берлине.

Сенсационный путь «Арминии»

Между тем, «автозаводцам» ни в коем случае нельзя думать, что трофей уже у них в кармане. На клубе из Билефельда в текущем розыгрыше Кубка страны уже споткнулись четыре представителя элиты немецкого футбола – «Унион», «Фрайбург», «Вердер» и даже «Байер», выигравший этот турнир в прошлом году. При этом в соперниках у «автозаводцев» были всего две команды из первой Бундеслиги – «Аугсбург» и «РБ Лейпциг».

В дело способна вмешаться и психология. От «Арминии» никто не будет требовать обязательной победы в финале. Для коллектива Митча Книата сезон уже можно назвать триумфальным, ведь, помимо победоносного шествия по кубковой дистанции, «синие» выиграли турнир в третьей лиге и перешли на более высокий уровень чемпионата Германии.

Для «Штутгарта» же уходящий соревновательный год вышел не особо удачным. Начали его подшефные Себастьяна Хенеса с поражения от «Байера» в матче за Суперкубок, в национальном первенстве финишировали лишь на девятом месте, да и в Лиге чемпионов не смогли пробиться в плей-офф.

Получается, финал Кубка – возможность для «швабов» как скрасить неудачный в целом сезон, так и получить пропуск на международную арену. Такой вот двойной груз ответственности.

Шансы и ожидания

В предыдущий раз эти соперники выясняли отношения по ходу сезона-2021/22, когда билефельдцы еще выступали в классе сильнейших и в итоге вылетели оттуда. Но вот что любопытно: «Арминия» взяла тогда у «Штутгарта» четыре очка из шести. Правда, «автозаводцы» с лихвой отыгрались за эти неудачи во втором раунде Кубка, разгромно победив со счетом 6:0.

Безусловно, у «швабов» намного более высокие шансы выиграть финал, хотя одна отдельно взятая встреча может завершиться чем угодно. Тем не менее аналитики Olimpbet практически не сомневаются, что Кубок достанется «Штутгарту», который забьет за игру не менее двух мячей. А сам матч на столичном «Олимпиаштадионе» окажется «верховым».

Кубок Франции. ПСЖ – «Реймс». 25 мая, 00:00

Фаворит очевиден?

Расстановка сил в решающем противостоянии Кубка Франции примерно такая же, как и в финале аналогичного турнира в Германии. Несмотря на то, что в этом случае будут спорить клубы из одного дивизиона – Лиги 1.

Впрочем, во французском финале, по мнению экспертов Olimpbet , фаворит даже более очевиден, нежели в немецком.

Разные приоритеты

Для обоих участников главной битвы за трофей этот матч не будет завершающим в сезоне. ПСЖ предстоит провести намного более значимый для клубной истории финал – Лиги чемпионов. «Реймс» же ведет двухраундовую стыковую борьбу с «Метцем» за право остаться в высшем дивизионе национального первенства.

«Красно-белым» явно сопутствовала удача на кубковом пути, где у «Реймса» был всего один противник из высшей лиги – «Монако». При этом три стадии турнира команда под руководством Самба Диавара преодолела, успешнее соперников исполнив серию пенальти.

Дорога «Сен-Жермен» навстречу «Реймсу» тоже началась с 11-метровых против «Ланса», но затем была устлана розами без шипов: четыре победы с общим счетом 17:4. Плюс ко всему, решающее сражение состоится в Париже, пусть и не на родном для ПСЖ стадионе «Парк де Пренс», а на арене «Стад де Франс».

Фактор неожиданности

Само собой, парижане – безоговорочные фавориты финала за Кубок Франции. Однако, во избежание шапкозакидательских настроений, футболистам ПСЖ будет не лишним обратить внимание на статистику.

А она утверждает, что команде Луиса Энрике по ходу этого сезона ни разу не удалось обыграть своего ближайшего соперника. Оба раза противники расходились миром с одинаковым счетом 1:1. Да и вообще, столичные одержали всего одну победу над «красно-белыми» в пяти предыдущих очных дуэлях.

Впрочем, личные взаимоотношения последнего времени совершенно не влияют на расклады аналитиков Olimpbet . А они полагают, что у «Пари Сен-Жермен» больше шансов выиграть с перевесом в три мяча, чем у «Реймса» добиться ничейного исхода и перевести встречу в дополнительное время.