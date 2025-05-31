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Финал ЛЧ: шансы ПСЖ и «Интера» по версии Olimpbet

Пока парижане расслабленно завершали внутренний сезон, став чемпионами Франции, миланцы боролись за титул Серии А и проиграли. Готовы ли «черно-синие» показать привычный класс?

Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) – «Интер» (Италия). 1 июня, 00:00 (время Астаны)

Неожиданный финал

Эти клубы не входили в число главных фаворитов ЛЧ-2024/25. Однако сначала ПСЖ выбил из розыгрыша «Ливерпуль», затем «Интер» оставил не у дел «Барселону». В итоге они сами стали основными претендентами на победу в турнире.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у парижан шансы на завоевание трофея заметно выше, чем у миланцев, отдавая им достаточно весомое предпочтение. Почему так?

ПСЖ готов заранее

В пользу «Сен-Жермен» действительно складывается очень много факторов. Команда Луиса Энрике месяц назад обеспечила себе чемпионский титул в Лиге 1, после чего докатывала внутренний сезон в энергосберегающем режиме.

Не было у ПСЖ нужды прилагать сверхусилий и для победы в Кубке Франции, так как класс соперников по финальному матчу был несопоставим. Победа над «Реймсом» со счетом 3:0, добытая полурезервным составом, говорит сама за себя.

У «Интера» – турбулентность

Что касается «Интера», то у него дела в последнее время складывались, мягко говоря, не лучшим образом. Из Кубка страны «нерадзурри» болезненным образом выбыли на стадии полуфинала, уступив в дерби соседям из «Милана».

А в Серии А коллектив Симоне Индзаги до заключительного тура вел заочную, но от этого не менее ожесточенную борьбу с «Наполи» за «скудетто», в чем не преуспел. В итоге «Интер» получил крайне обидный статус экс-чемпиона Италии.

Опыт против ресурса

С другой стороны, у ближайших противников совершенно несопоставимый опыт выступления в решающих битвах на международной арене. Для ПСЖ это будет всего второй финал ЛЧ в истории клуба. Первый, в который французы пробились в 2020-м году, они проиграли «Баварии».

«Интер» же участвовал в финалах только Лиги/Кубка чемпионов шесть раз, при этом ровно в половине из них побеждал. А по общему числу завоеванных евротрофеев итальянский клуб впереди французского со счетом 6:1.

Ну, и не будем, конечно, забывать про эпическое полуфинальное сражение ЛЧ-2024/25 «Интера» с «Барселоной», в котором «нерадзурри» превзошли не только каталонцев, но и самих себя. А такие победы многого стоят, придают неимоверный заряд дополнительной веры в свои возможности.

Цифры ни о чём?

Статистика личных взаимоотношений этих противников вроде бы говорит за парижан, причем очень уверенно: три победы в активе ПСЖ, одна – «Интера», еще раз соперники разошлись миром. Однако и здесь не все так однозначно, как видится на первый взгляд.

Дело в том, что парижане и миланцы прежде никогда не соперничали друг с другом в официальных матчах, все пять их встреч были товарищескими. Так что статистика здесь весьма относительна.

Тем не менее аналитики Olimpbet намного больше верят в успех «Пари Сен-Жермен», при этом полагая, что для победы французам вполне может хватить и одного забитого мяча. А сам матч на мюнхенской «Альянц-Арене», по их ожиданиям, с большой долей вероятности будет «низовым».

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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