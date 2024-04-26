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«Бетис» – «Челси»: как игроки BETCITY ставят на финал Лиги конференций

28 мая состоится финал Лиги конференций, в котором встретятся «Бетис» и «Челси». Матч пройдёт во Вроцлаве и начнется в 00:00 по времени Астаны.

Испанский клуб выдал неудачный финиш в чемпионате и не смог завоевать путевку в Лигу чемпионов, заняв в итоговой таблице Примеры шестое место. Команда Мануэля Пеллегрини не побеждает пять матчей подряд во всех турнирах.

«Челси», наоборот, мощно провел концовку сезона в АПЛ и финишировал на четвертой строчке, обеспечив себе возвращение в ЛЧ спустя два года. Лондонцы выиграли семь из восьми последних матчей.

Аналитики BETCITY считают фаворитом финала ЛК «Челси». На триумф команды Энцо Марески дают кэф 1.43, на итоговый успех «Бетиса» предлагают 2.90.

На победу лондонцев в основное время матча дают 1.90, на севильцев предлагают 4.60, вероятность ничьей оценивается в 3.60.

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.93, такой же кэф – на тотал меньше 2.5. Обмен голами идет за 1.79, противоположный исход «Обе забьют: нет» можно взять за 2.02.

На то, что в финале забьет лидер атак «Бетиса» в плей-офф турнира Антони, предлагают 4.90. Взять гол лучшего бомбардира «Челси» в этом сезоне Коула Палмера можно за 2.20.

Игроки BETCITY разошлись во мнениях относительно фаворита встречи. На победу «Челси» в основное время отдано 38% от всех ставок на исход, на успех «Бетиса» пришлось 32%, на ничью – 30%.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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