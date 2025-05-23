«Смотри мне в глаза!» Звезды UFC и топ-бойцы Казахстана встретятся лицом к лицу в «Хан Шатыре», сообщает Olimpbet
В понедельник, 26 мая, в 18:00 ТРЦ «Хан Шатыр» соберет фанатов смешанных единоборств. В преддверии главного ММА-события сезона – турнира Alash Pride FC 108 – там пройдет битва взглядов и взвешивание участников ивента.
Стейрдаун (битва взглядов) и взвешивание участников Alash Pride FC 108 – редкий шанс увидеть легенд мирового ММА вживую. На одной площадке соберутся звезды из Казахстана, США и Бразилии.
Лицом к лицу встанут бывшие чемпионы UFC, победители международных турниров и будущие претенденты на титулы. Среди них – Алджамейн Стерлинг, Ренан Барао, Алан Патрик, а также Дамир Исмагулов, Кайрат Ахметов, Арман Оспанов и другие топ-бойцы.
Вход на мероприятие в «Хан Шатыре» – свободный. Также там ожидается присутствие гостей турнира, экс-чемпионов UFC – Генри Сехудо и Дейвисона Фигередо.
Когда и где пройдет Alash Pride FC 108
Напомним, турнир Alash Pride FC 108 пройдет во вторник 27 мая 2025 года во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова.
Билеты – от 4 000 до 50 000 тенге.
Кард турнира Alash Pride FC 108:
Дамир Исмагулов (Казахстан) vs Алан Патрик (Бразилия, UFC)
Кайрат Ахметов (Казахстан) vs Алджамейн Стерлинг (США, экс-чемпион UFC)
Арман Оспанов (Казахстан) vs Ренан Барао (Бразилия, экс-чемпион UFC)
Саламат Исбулаев (Казахстан) vs Дилено Лопес (Бразилия, экс-боец UFC)
Руслан Сариев (Казахстан) vs Деанрадо Фигередо (Бразилия, экс-боец UFC)
Санжар Адилов (Казахстан) vs Жосе Мария (Бразилия, экс-боец UFC)
Жанибек Тыныштык (Казахстан) vs Раулиан Пайва (Бразилия, экс-боец UFC)
Ерхан Жумабаев (Казахстан) vs Вилингтон Лобо (Бразилия)
Бобур Абдулазизов (Узбекистан) vs Вандерсон Пантохи Силва (Бразилия)
Расул Хатаев (Казахстан) vs Франсимар Баррозу (Бразилия, экс-боец UFC)