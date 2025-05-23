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«Смотри мне в глаза!» Звезды UFC и топ-бойцы Казахстана встретятся лицом к лицу в «Хан Шатыре», сообщает Olimpbet

В понедельник, 26 мая, в 18:00 ТРЦ «Хан Шатыр» соберет фанатов смешанных единоборств. В преддверии главного ММА-события сезона – турнира Alash Pride FC 108 – там пройдет битва взглядов и взвешивание участников ивента.

Стейрдаун (битва взглядов) и взвешивание участников Alash Pride FC 108 – редкий шанс увидеть легенд мирового ММА вживую. На одной площадке соберутся звезды из Казахстана, США и Бразилии.

Лицом к лицу встанут бывшие чемпионы UFC, победители международных турниров и будущие претенденты на титулы. Среди них – Алджамейн Стерлинг, Ренан Барао, Алан Патрик, а также Дамир Исмагулов, Кайрат Ахметов, Арман Оспанов и другие топ-бойцы.

Вход на мероприятие в «Хан Шатыре» – свободный. Также там ожидается присутствие гостей турнира, экс-чемпионов UFC – Генри Сехудо и Дейвисона Фигередо.

Когда и где пройдет Alash Pride FC 108

Напомним, турнир Alash Pride FC 108 пройдет во вторник 27 мая 2025 года во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова.

Билеты – от 4 000 до 50 000 тенге.

Кард турнира Alash Pride FC 108:

  1. Дамир Исмагулов (Казахстан) vs Алан Патрик (Бразилия, UFC)

  2. Кайрат Ахметов (Казахстан) vs Алджамейн Стерлинг (США, экс-чемпион UFC)

  3. Арман Оспанов (Казахстан) vs Ренан Барао (Бразилия, экс-чемпион UFC)

  4. Саламат Исбулаев (Казахстан) vs Дилено Лопес (Бразилия, экс-боец UFC)

  5. Руслан Сариев (Казахстан) vs Деанрадо Фигередо (Бразилия, экс-боец UFC)

  6. Санжар Адилов (Казахстан) vs Жосе Мария (Бразилия, экс-боец UFC)

  7. Жанибек Тыныштык (Казахстан) vs Раулиан Пайва (Бразилия, экс-боец UFC)

  8. Ерхан Жумабаев (Казахстан) vs Вилингтон Лобо (Бразилия)

  9. Бобур Абдулазизов (Узбекистан) vs Вандерсон Пантохи Силва (Бразилия)

  10. Расул Хатаев (Казахстан) vs Франсимар Баррозу (Бразилия, экс-боец UFC)

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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