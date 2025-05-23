«Смотри мне в глаза!» Звезды UFC и топ-бойцы Казахстана встретятся лицом к лицу в «Хан Шатыре», сообщает Olimpbet

В понедельник, 26 мая, в 18:00 ТРЦ «Хан Шатыр» соберет фанатов смешанных единоборств. В преддверии главного ММА-события сезона – турнира Alash Pride FC 108 – там пройдет битва взглядов и взвешивание участников ивента.

Стейрдаун (битва взглядов) и взвешивание участников Alash Pride FC 108 – редкий шанс увидеть легенд мирового ММА вживую. На одной площадке соберутся звезды из Казахстана, США и Бразилии.

Лицом к лицу встанут бывшие чемпионы UFC, победители международных турниров и будущие претенденты на титулы. Среди них – Алджамейн Стерлинг, Ренан Барао, Алан Патрик, а также Дамир Исмагулов, Кайрат Ахметов, Арман Оспанов и другие топ-бойцы.

Вход на мероприятие в «Хан Шатыре» – свободный. Также там ожидается присутствие гостей турнира, экс-чемпионов UFC – Генри Сехудо и Дейвисона Фигередо.

Когда и где пройдет Alash Pride FC 108

Напомним, турнир Alash Pride FC 108 пройдет во вторник 27 мая 2025 года во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова.

Билеты – от 4 000 до 50 000 тенге .

Кард турнира Alash Pride FC 108: