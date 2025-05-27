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Генри Сехудо попросил Дану Уайта провести UFC в Казахстане, сообщает Olimpbet

Приехавший в Астану экс-двойной чемпион UFC Генри Сехудо обратился к президенту организации Дане Уайту с призывом провести турнир в Казахстане.

«Дана, я сейчас в Астане, в Казахстане. Люди здесь обожают MMA! Они сходят с ума! Они хотят видеть бой Шавката Рахмонова за титул именно здесь. Ну или хотя бы за статус первого претендента. Дэйна Уайт, пожалуйста, сделай это возможным. Казахстанские фанат

Стоит отметить, в Казахстан Сехудо приехал не просто так — сегодня вечером, 27 мая, американец проведет грепплерскую схватку против Армана Оспанова в соглавном событии турнира Alash Pride FC 108.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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