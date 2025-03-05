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«Ливерпуль» выиграл 7 из 8 матчей в ЛЧ. BETCITY оценил шансы мерсисайдцев победить «ПСЖ»

5 марта в Париже состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем».

«Ливерпуль» победил в семи из восьми игр на общем этапе ЛЧ и занял первое место в таблице. «ПСЖ» только в последнем туре добыл путевку в стыковые матчи, где уверенно прошел «Брест» (3:0, 7:0).

Парижане в отличной форме, команда Луиса Энрике выиграла 10 матчей подряд во всех турнирах. У мерсисайдцев три победы в пяти последних встречах.

Аналитики BETCITY не выделяют явного фаворита первого матча между «ПСЖ» и «Ливерпулем». На победу хозяев предлагают 2.55, на гостей дают 2.80, вероятность ничьей оценивается в 3.70.

По мнению букмекеров, шансы на выход в четвертьфинал выше у английской команды. На проход «Ливерпуля» предлагают 1.58, на успех «ПСЖ» в двухматчевом противостоянии дают 2.48.

Эксперты ожидают, что первая игра между парижанами и мерсисайдцами получится результативной. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.63, на ТМ 2.5 дают 2.37.

Игроки BETCITY разошлись во мнениях по поводу фаворита матча. На победу «ПСЖ» пришлось 34% от всех ставок на исход, на «Ливерпуль» отдано 36%, на ничью – 30%.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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