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Сохранится ли чемпионская интрига в английской Премьер-лиге? Аналитика Olimpbet

АПЛ. 27-й тур. «Ливерпуль» – «Ньюкасл Юнайтед». 27 февраля, 01:00 (время Астаны)

События минувших выходных сложились для лидера АПЛ как нельзя лучше. Сам «Ливерпуль» уверенно разобрался на выезде с пока еще действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» (2:0). Зато пять из шести его ближайших преследователей дружно проиграли.

Единственным из потенциальных конкурентов «скаузеров», которому удалось одержать победу в 26-м туре, оказался «Ньюкасл». И как раз с ним «красным» и предстоит встреча в ближайшем матче. Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что по его итогам команда Арне Слота станет еще на шаг ближе к завоеванию титула.

Статистика взаимоотношений с «сороками» явно благоволит мерсисайдцам: «красные» не знают поражений от «черно-белых» более девяти лет, с 6 декабря 2015 года. С тех пор противники провели между собой 16 матчей. Итог – 11 побед «Ливерпуля» и пять мирных исходов.

Правда, в их последней очной дуэли «скаузерам» выиграть не удалось. Матч первого круга, состоявшийся на «Сейнт-Джеймс Парке» 4 декабря, завершился вничью 3:3, хозяева тогда спаслись на 90-й минуте.

Аналитики Olimpbet сомневаются, что соперники выдадут столь же результативную битву на «Энфилде», хотя и полагают, что отличиться забитыми голами смогут обе команды. «Ливерпуль» же, по их мнению, – явный фаворит не только в плане счета, но и по угловым, которых ожидается не менее десяти за матч.

«Ноттингем Форест» – «Арсенал». 27 февраля, 00:30

Команды, занимающие в таблице АПЛ вторую и третью строчки, в 27-м туре встречаются друг с другом. В их споре эксперты Olimpbet отдают существенное предпочтение «Арсеналу». И это несмотря на то, что столичному клубу предстоит сыграть на выезде.

И те, и другие еще тешат себя чемпионскими иллюзиями. К «Ноттингему» это, конечно же, относится в меньшей степени, ведь только «канонирам» «лесники» уступают шесть очков. Отставание же от лидирующего «Ливерпуля» измеряется 17-ю баллами.

Но в случае домашнего поражения от «оружейников» «Форест» может не просто забыть о борьбе за титул, а рискует упасть на пятое место. Идущие следом «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» позади всего на расстоянии одной победы.

Однако победить «Арсенал» «Ноттингему» будет очень непросто. В матче первого круга коллектив Микеля Артеты «всухую» разгромил команду Нуну Эшпириту Санту (3:0), а три последние очные дуэли остались за лондонцами с общим счетом 7:2.

Однако что касается домашних для «Форест» матчей, то здесь совсем иная статистика. Из четырех предыдущих визитов «канониров» к «Ноттингему» лишь один завершился для них победой. В трех других случаях успех праздновали хозяева.

А тут еще на «оружейников» свалились огромные кадровые проблемы. Травмированы сразу несколько основных исполнителей из атакующей линии (Сака, Жезус, Мартинелли, Хаверц). А полузащитник Майлз Льюис-Скелли схлопотал уже второе удаление в сезоне и против «лесников» сыграть не сможет.

«Арсенал» остался без центральных нападающих, «Ноттингем» в принципе забивает немного. Поэтому нет ничего удивительного в том, что аналитики Olimpbet предвкушают «низовой» матч на арене «Сити Граунд». А вот в желтых карточках, по мнению экспертов, недостатка быть не должно – их ожидается не менее пяти.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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