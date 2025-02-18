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Кто пройдет дальше по версии 1xBet? Решающие матчи 1/16 Лиги чемпионов

«Милан» – «Фейеноорд» 18.02.2025 22:45

«Милан» в напряженной борьбе за проход дальше, и победа над «Фейеноордом» критически важна. Голландцы уже показали, что умеют удивлять, а их атакующий стиль может создать проблемы обороне «россонери». Победа над итальянцами 0:1 тому показатель. Будет ли у миланского клуба достаточно класса, чтобы дожать соперника, или голландцы снова преподнесут сюрприз? 

Аналитики компании 1xBet считают, что «Милан» фаворит матча, причем с большим преимуществом. Стоит ли довериться котировкам букмекеров, ведь и в прошлый раз, эксперты отдавали победу «россонери».

Прогноз на матч: ничья. После увиденного в первом матче, кажется, что «Милану» просто не хватает небольшого усилия, чтобы забить гол, однако игра лидеров оставляла желать лучшего. Постоянные лежания на поле для зарабатывания пенальти явно не пошли на пользу атаке. Теперь «Фейеноорд», находящийся в шаге от выхода в 1/8 финала.

ПСВ – «Ювентус» 20.02.2025 01:00

Вспоминаем классику: 90-е, полуфинал ЛЧ, когда «Ювентус» прошел ПСВ по пенальти. Сейчас туринцы выглядят прагматично и надёжно, но «фермеры» из Эйндховена на ходу и готовы дать бой. Будет ли этот матч новой главой их европейского противостояния? Всё возможно — это же Лига Чемпионов!

Букмекерская компания 1xBet оценила шансы команд на победу в матче и результат не удивляет. Разница минимальна. После первого матча, где ПСВ немного не повезло в реализации, в «Ювентус» вериться всё меньше, особенно, учитывая гостевой статус в ответной встрече. 

Прогноз на матч: победа ПСВ. Да, котировки букмекеров указывают, что шансы практически равны, но нынешний «Ювентус» нестабилен, а нидерландский чемпионат растет в уровне, возвращаясь к своим лучшим годам. 

«Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» 20.02.2025 01:00

И вновь – главный матч недели. «Реал» и «Сити» снова сталкиваются в битве за продолжения пути в Лиге Чемпионов. Карло Анчелотти против Гвардиолы, Винисиус против Холлана – пока противостояние в пользу испанского гранда. Первая встреча прошла немного скомкано для «горожан», которые на своем поле упустили преимущество, проиграв на последней минуте матча. Были ли сделаны выводы перед ответкой? Узнаем в ночь со среды на четверг. Но «Сити» успел разгромить не слабый «Ньюкасл» 4:0. «Сливочные» же сыграли вничью с «Осасуной». 

Согласно котировкам букмекеров – фаворит «Реал». Зайдя на сайт лицензированной букмекерской компании 1xBet можно увидеть, что в «Манчестер Сити» не верят от слова совсем. Вероятность победы «Реала» 52%! 

Прогноз на матч: пенальти будет – Да. В последних 4 матчах Лиги Чемпионов «Реал Мадрид» заработал пенальти. Учитывая напряженную встречу, а также последний матч против «Осасуны», где у Анчелотти и Беллингема сдали нервы – прогноз выглядит железобетонно. 



А футбольные амбассадоры компании 1xBet соревнуются в угадывании результатов матчей Лиги Чемпионов. Игита против великого Роберто Карлоса. Переходи на страницу компании 1xBet и следи за противостоянием прекрасных футболистов и вступай в команду своего фаворита! 

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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