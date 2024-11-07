«Астана» пока идёт в зоне выхода в плей-офф в Лиге конференций. Сегодня важный матч с «Пафосом». Что по шансам?

Единственный казахстанский клуб в еврокубках идёт в общем этапе ЛК на 21 месте. Для попадания в плей-офф нужно занять место с 1-го по 24-е. Получится ли? Сегодня очередной шанс набрать очки и укрепиться в таблице. «Астана» сыграет на Кипре с «Пафосом». Начало запланировано на 22:45 по казахстанскому времени.

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«Астана» начинала сезон Лиги конференций с победы. В первом туре от подопечных Бабаяна пострадал сербский «ТСЦ Бачка-Топола» (1:0). Затем у казахстанцев был неудачный выезд в Уэльс, где местный «Нью Сэйнтс» победил со счётом 2:0. «Столичные» имели достаточно шансов, чтобы увезти очки из Великобритании, но подводила реализация. В чемпионате Казахстана у «Астаны» решающая стадия борьбы за чемпионство. Прямо сейчас лидирует в чемпионате «Кайрат», но команда Бабаяна отстаёт всего на очко. В последнем туре ей предстоит матч с «Жетысу», а «Кайрат» сыграет с «Атырау» на выезде. Также «Астане», помимо еврокубка и борьбы за чемпионство, уже 23 ноября предстоит сыграть финальный матч в Кубке лиги против «Жениса».

«Пафос» в этом сезоне, как и «Астана», играет в еврокубках не на своём стадионе, но всё равно собирает неплохую группу поддержки на трибунах. Клуб ни разу не был чемпионом своей страны, но в прошлом сезоне выиграл национальный кубок, что и позволило ему попасть в Лигу конференций. Команда интересна, как проект. Главным тренером сейчас является испанец Хуан Карлос Карседо. Этот специалист известен, как многолетний ассистент Унаи Эмери. Карседо работал с нынешним тренером «Астон Виллы» около 13 лет: в «Альмерии», в «Валенсии», в московском «Спартаке», в «Севилье», в «ПСЖ» и в «Арсенале». Он приложил руку ко всем значимым победам Эмери, а затем отправился в свободное плавание. В «Ибице» и в «Сарагосе» не задалось, а вот с «Пафосом» сейчас всё отлично.

«Пафос» при Карседо идёт на первом месте в чемпионате Кипра, где очень высокая конкуренция. В ЛК клуб разгромил молдавский «Петрокуб» на выезде (4:1), а затем проиграл немецкому «Хайденхайму», хотя во многом переигрывал соперника.

Сможет ли «Астана» взять очки на Кипре? Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает коэффициент 1.28 на победу «Пафоса», 5.70 – на ничью и 12.50 – на победу «Астаны».

Можно рассмотреть вариант «ЖК. Тотал «Астаны» меньше 2.5». Казахстанский клуб в последних своих десяти матчах во всех турнирах не получал более двух жёлтых карточек.

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