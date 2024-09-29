Кому достанется Кубок Казахстана по футболу? Матч между «Атырау» и «Актобе» – в раскладах Olimpbet

29 сентября в соперничестве клубов из Атырау и Актобе станет известен обладатель Olimpbet-Кубка РК по футболу 2024 года.

«Атырау» (Атырау) – «Актобе» (Актобе). 29 сентября, 17:00 (время Астаны)

Один из главных трофеев казахстанского футбола будет разыгран в Алматы – обладатель Olimpbet-Кубка Казахстана сезона-2024 определится на «Центральном» стадионе южной столицы.

Финальную пару составили «Атырау» и «Актобе» – команды, для которых победа в этом турнире позволит прервать многолетнюю череду без завоеванных титулов.

«Красно-белые» ничего не выигрывают ровно десять лет – с тех пор, как в 2014 году завоевали Суперкубок страны. «Нефтяники» не знают больших побед еще дольше, с 2009-го, когда заполучили как раз Кубок РК.

Правда, «Актобе» два предыдущих сезона подряд финишировал призером Olimpbet QFL Премьер-лиги. В то время как «Атырау» три года подряд, с 2017 по 2019, добирался до решающей стадии Olimpbet-Кубка РК, но всякий раз уступал в финале.

Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что атыраусцы и на этот раз станут неудачниками финального сражения.

Однако если обратить внимание на статистику, то можно заметить, что в последнее время эти соперники чаще всего не могут выявить победителя в очном споре. Пять предыдущих личных встреч между «Атырау» и «Актобе» завершились вничью.

Причем одна из них привела к вылету «красно-белых» из Olimpbet-Кубка Казахстана. Случилось это в прошлогоднем розыгрыше, на стадии 1/8-й финала турнира, когда после мирного исхода «нефтяники» взяли верх в серии послематчевых пенальти и прошли дальше.

В общем, и на этот раз нельзя исключать вариант развития событий, при котором команды не смогут выявить сильнейшего в основное и даже дополнительное время игры.

Но аналитики Olimpbet все же склоняются к тому, что кубковый трофей достанется «Актобе».

Кстати, для зрителей матча «Атырау» – «Актобе» на стадионе «Центральный» будет работать благотворительная акция. За предмет одежды в хорошем состоянии можно будет получить фирменную футболку любимого клуба.

Принесите свою вещь в специальную зону с 15:00 до 17:00 и обменяйте ее на джерси «Атырау» или «Актобе». Все собранные вещи пойдут на благотворительность.

Источник: Olimpbet Arena