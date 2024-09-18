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ЛЧ: повторение прошлогоднего финала и сражение гранда с дебютантом

Аналитика Olimpbet на главные матчи второго игрового дня – «Манчестер Сити» – «Интер» и ПСЖ – «Жирона».

«Манчестер Сити» (Англия) – «Интер» (Италия). 19 сентября, 00:00 (время Астаны)

Без сомнений, центральный матч второго игрового дня стартового тура Лиги чемпионов! «Манчестер Сити» против «Интера» – ремейк финала ЛЧ-2022/23.

Год с небольшим назад «горожане» победили 1:0 и впервые в истории стали обладателями самого вожделенного клубного трофея в Европе. Эксперты Olimpbet и сейчас считают англичан явными фаворитами в споре с итальянцами.

«Ман Сити» действительно выглядит очень мощно: команда под руководством Пепа Гвардиолы выиграла все четыре матча на старте сезона в АПЛ, единолично лидируя в Премьер-лиге. А норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд наколотил в ворота соперников уже девять мячей!

«Интер» начал защиту титула в Серии А не столь уверенно: в четырех турах миланцы уже успели потерять четыре очка и сейчас вместе с двумя клубами из Турина делят в таблице места с третьего по пятое.

Да, по мнению аналитиков Olimpbet, у британцев объективно больше шансов на успех, тем более – им предстоит провести домашний матч.

Однако перед стартом в Лиге чемпионов «горожане» находятся в не самом лучшем психологическом состоянии из-за известия о том, что «Манчестер Сити» может быть подвергнут суровому наказанию за многочисленные нарушения финансового fair-play, вплоть до исключения из состава АПЛ. Отразится ли эта новость на действиях манкунианцев?

ПСЖ (Франция) – «Жирона» (Испания). 19 сентября, 00:00

Очень интересное противостояние: французский гегемон против испанской выскочки. «Пари Сен-Жермен» 13-й сезон подряд примет участие в Лиге чемпионов, тогда как «Жироне» предстоит абсолютный дебют не просто в главном еврокубке, а вообще на международной арене.

В этом споре эксперты Olimpbet считают парижан безоговорочными фаворитами, и это вполне ожидаемо.

Каталонцы стали главной сенсацией минувшего первенства Ла Лиги, финишировав бронзовыми призерами. Однако новый сезон «бело-красные» начали не самым лучшим образом: всего семь набранных очков в пяти турах и место в середине таблицы.

Что касается ПСЖ, то «Сен-Жермен» более чем уверенно продвигается по дистанции французской Лиги 1, оставаясь единственной командой в национальном чемпионате, не допустившей ни одной осечки в четырех стартовых матчах.

Шансы «Жироны» на успех в Париже и вправду выглядят призрачными, однако коллектив Анхеля Мичела уже не раз доказывал, что способен удивлять. Получится ли у каталонцев сотворить маленькое чудо на этот раз? Аналитики Olimpbet в этом сильно сомневаются.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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