Пабстомп по-взрослому! The International 2024 в Алматы
Трансляция TI 13, аналитика звездных гостей и турнир с призовым фондом 1 млн тенге – 15 сентября состоится крупнейший Пабстомп в истории Казахстана.
В воскресенье, в 12:00, во Дворце спорта им. Балуана Шолака стартует Пабстомп, посвященный главному киберспортивному событию года — The International 2024. Гости увидят финальные матчи турнира на гигантском экране и погрузятся в атмосферу киберспортивного праздника.
На мероприятии вас ожидает:
– Торжественное открытие с выступлением живого оркестра;
– Прямая трансляция решающих матчей The International 2024;
– Встречи с известными стримерами и знаменитостями;
– Звездная аналитика от экспертов PGG, KingR, Nongrata и Arr0w;
– Турнир 1x1 с призовым фондом 1 000 000 тг;
– Косплей-конкурс с призовым фондом 1 000 000 тг;
– Увлекательные активности и розыгрыши призов.
Для тех, кто предпочитает особые привилегии, предлагается VIP-билет. В специальной зоне гостей будут ждать комфортные посадочные места, закуски и напитки.
Стоимость билета на Пабстомп Алматы – 0 тенге. При входе требуется показать билет и подписку на Telegram-канал @olimpbet_esports.
Стоимость VIP-билетов: 50 000 тг.
Мероприятие 21+. Гости младше 21 года допускаются в сопровождении законных представителей.
Не пропустите главный киберспортивный праздник года — Пабстомп The International 2024 в Алматы!
Источник: Olimpbet Arena
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий