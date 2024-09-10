Пабстомп по-взрослому! The International 2024 в Алматы

Трансляция TI 13, аналитика звездных гостей и турнир с призовым фондом 1 млн тенге – 15 сентября состоится крупнейший Пабстомп в истории Казахстана.

В воскресенье, в 12:00, во Дворце спорта им. Балуана Шолака стартует Пабстомп , посвященный главному киберспортивному событию года — The International 2024. Гости увидят финальные матчи турнира на гигантском экране и погрузятся в атмосферу киберспортивного праздника.

На мероприятии вас ожидает:

– Торжественное открытие с выступлением живого оркестра;

– Прямая трансляция решающих матчей The International 2024;

– Встречи с известными стримерами и знаменитостями;

– Звездная аналитика от экспертов PGG, KingR, Nongrata и Arr0w;

– Турнир 1x1 с призовым фондом 1 000 000 тг;

– Косплей-конкурс с призовым фондом 1 000 000 тг;

– Увлекательные активности и розыгрыши призов.

Для тех, кто предпочитает особые привилегии, предлагается VIP-билет. В специальной зоне гостей будут ждать комфортные посадочные места, закуски и напитки.

Стоимость билета на Пабстомп Алматы – 0 тенге . При входе требуется показать билет и подписку на Telegram-канал @olimpbet_esports.

Стоимость VIP-билетов: 50 000 тг .

Мероприятие 21+. Гости младше 21 года допускаются в сопровождении законных представителей.

Не пропустите главный киберспортивный праздник года — Пабстомп The International 2024 в Алматы!

Источник: Olimpbet Arena