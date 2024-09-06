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Исторический матч для сборной Казахстана в Лиге наций: расклады Olimpbet

Болеем за нашу команду в игре против команды Норвегии! Встреча состоится 6 сентября на «Центральном» стадионе Алматы.

Казахстан – Норвегия. 6 сентября, 19:00 (время Астаны)

Новый сезон Лиги наций сборная Казахстана проведет в дивизионе В – втором по силе эшелоне европейских сборных. Это стало возможным благодаря ее успешному выступлению в предыдущем розыгрыше турнира. Тогда команда, возглавлял которую Магомед Адиев, выиграла свою группу в лиге С, заслуженно получив право на повышение.

Теперь казахстанцам предстоит соперничать с более маститыми противниками – Словенией, Австрией и Норвегией. С последними наши «ястребы» и встретятся в стартовом туре – на «Центральном» стадионе Алматы.

Это также будет дебютный матч сборной под руководством Станислава Черчесова, доводившего команду России до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

В общем, наших болельщиков ждет во многом историческое событие, однако эксперты Olimpbet не особо верят в то, что казахстанские любители футбола будут удовлетворены результатом сражения с «викингами»: П1 – 7.75, Х – 4.88, П2 – 1.42.

Наиболее вероятным автором забитого мяча самый популярный букмекер страны ожидаемо называет суперфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холаннда. Гол в его исполнении оценивается кэфом 1.62.

Скандинавы выглядят явными фаворитами и в таком важном игровом аспекте, как угловые: П1 – 3.89, Х – 10, П2 – 1.34.

Да, у сборной Казахстана очень серьезный оппонент, имеющий в своих рядах таких звезд планетарного масштаба, как уже упомянутый Эрлинг Холланд или полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор.

Однако не стоит идеализировать норвежцев и переоценивать их силу. Эта команда не отличается стабильностью. А после Евро-2000, на котором «викинги» не вышли из группы, они не отобрались ни на один крупный турнир. Так что бороться с ними можно и нужно!

А нам всем необходимо обеспечить мощную поддержку команде. Алга, Казахстан!

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Словения – Австрия. 6 сентября, 23:45

В этот же день отношения между собой выяснят соперники казахстанцев по группе – сборные Словении и Австрии. Свой матч они начнут уже после того, как отыграют «ястребы» с «викингами».

Эти сборные принимали участие в недавно завершившемся Евро-2024, и обе успешно преодолели групповой этап, но споткнулись на первом же барьере плей-офф. Словенцы по пенальти уступили португальцам, австрийцы не справились с турками.

В споре сопоставимых по силам противников аналитики Olimpbet отдают предпочтение сборной Австрии, несмотря на то, что ей предстоит сыграть на выезде: П1 – 3.38, Х – 3.38, П2 – 2.21. При этом букмекер № 1 в Казахстане самым вероятным исходом встречи в Любляне считает ничью 1:1 с кэфом 5.87.

Фаворитом альпийская команда выглядит и по угловым: П1 – 2.84, Х – 8, П2 – 1.6, а также статистически – у Австрии три победы при одном поражении в четырех проведенных очных матчах. А чем закончится их новая встреча, мы узнаем совсем скоро.

А самую полную роспись на матчи первого тура Лиги наций вы можете найти здесь.

Пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», открыть вкладки «Все», «Другое» и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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