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Рыбакина и Путинцева начинают битву за «Большой шлем»

Сильнейшие теннисистки Казахстана сегодня проведут стартовые матчи на Открытом чемпионате США. Расклады на их игры – у самого популярного букмекера страны.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Дестани Айява (Австралия). 27 августа, 22:00 (время Астаны)

Шансы Елены Рыбакиной на победу в стартовой встрече US Open аналитики Olimpbet оценивают очень высоко – П1 – 1.02, П2 – 14. Несмотря на такой разрыв в коэффициентах, внимание к предстоящему матчу особое.

Открытый чемпионат США – лишь второй турнир для 25-летней Рыбакиной после ее отказа от Олимпиады. С Игр в Париже теннисистка снялась из-за проблем со здоровьем. Затем она съездила на престижный турнир в американском Цинциннати, где в первой же встрече уступила топ-26 из Канады Лейле Фернандес (6:3, 6:7 (3:7), 4:6). Не долечилась ли она в тот момент до конца – не известно.

После Цинциннати Рыбакина отдыхала почти две недели и успела за это время шокировать теннисный мир, объявив о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым. С ним она работала последние пять с лишним лет. И, что еще интереснее, к старту US Open Елена готовится с известным в прошлом казахстанским игроком, капитаном сборной Юрием Щукиным.

Соперница Рыбакиной по первому кругу, на первый взгляд, легко проходима. Если Елена является четвертой ракеткой мира, то 24-летняя Айява располагается лишь во второй сотне.

Австралийка пробилась в основную сетку через сито квалификации, где в трех встречах не отдала ни одного сета. Да, топовых соперниц уровня Рыбакиной у Дестани еще не было. Казахстанка – универсальна. А ее оппонентка, хоть и ниже уровнем, имеет высокий процент побед на харде. Исход встречи зависит от самой Елены, которой должно было хватить времени, чтобы полностью восстановиться.

Эксперты Olimpbet уверены, что Рыбакина одержит уверенную победу. На ее индивидуальный тотал (12.5) больше по геймам предлагается неплохой коэффициент 2.91.

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Юлия Путинцева (Казахстан) – Линда Носкова (Чехия). 27 августа, 23:15

Вторая ракетка Казахстана в США приехала на подъеме. Несмотря на то, что ее первая соперница выше в рейтинге, аналитики Olimpbet отдают Юлии небольшое предпочтение – П1 – 1.81, П2 – 2.01. И вот почему.

Этим летом Путинцева, от которой многие не ждали чего-то фееричного, заставила снова говорить о себе. В июне она выиграла травяной турнир в Бирмингеме, затем съездила на Уимблдон, отказалась от Олимпиады и выступила в Цинциннати.

В двух последних турнирах она не взяла трофеев, но одержала ряд громких побед. В числе ее жертв – первая ракетка мира из Польши Ига Свентек и топовая американка Коко Гауфф, которая является действующей чемпионкой US Open.

В рейтинге WTA 29-летняя Путинцева занимает 32 место, а 19-летняя Носкова – 25-е. Обе теннисистки прогрессируют по ходу сезона и умеют проявлять на харде свои лучшие качества.

Чешка играет агрессивно и умело использует мощную подачу. Казахстанка же демонстрирует высокую выносливость и скорость, особенно на задней линии. Однозначно любителей тенниса в этом матче ждет интересное противостояние, которое, скорее всего, будет затяжным – Тот(22.5) Б – 2.01.

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Опубликовано: Александр Алферьев
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