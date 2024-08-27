Болейте за казахстанскую сборную по футзалу, выигрывайте эксклюзивный мерч к чемпионату мира!
Получить футболки и шарфы в поддержку казахстанских футзалистов можно, посетив товарищеские матчи в Астане и Алматы. Игры проходят при поддержке генерального партнера КФФ – Olimpbet.
Чемпионат мира по футзалу стартует 14 сентября в Узбекистане. В преддверии мирового первенства Казахстанская федерация футбола и генеральный партнер федерации – Olimpbet – организовали товарищеские матчи сборной.
22 и 24 августа в столице уже прошли две игры со сборной Таджикистана. Оба раза казахстанская команда одержала победу – 3:0 и 4:3.
Как наши спортсмены покажут себя в играх с более именитыми соперниками, зависит во многом от поддержки родных трибун. Приходите болеть за Казахстан на следующих товарищеских встречах:
– Казахстан – Иран 30.08 (Астана),
– Казахстан – Иран 01.09 (Астана),
– Казахстан – Аргентина 08.09 (Алматы).
Кстати, в поддержку игр сборной букмекер №1 в Казахстане Olimpbet и сообщество «Футзал Казахстан» представили линейку эксклюзивного мерча.
Получить специальные футболки и шарфы можно, посетив ближайшие товарищеские матчи казахстанской сборной.
Если вы не успеваете попасть на игры, переходите в телеграм-бот FutsalKazakhstan_bot, чтобы узнать подробности, как стать обладателем мерча.
Приходите поддержать казахстанскую сборную на товарищеских играх и следите за успехами наших спортсменов на чемпионате мира в Узбекистане!
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