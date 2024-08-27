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Болейте за казахстанскую сборную по футзалу, выигрывайте эксклюзивный мерч к чемпионату мира!

Получить футболки и шарфы в поддержку казахстанских футзалистов можно, посетив товарищеские матчи в Астане и Алматы. Игры проходят при поддержке генерального партнера КФФ – Olimpbet.

Чемпионат мира по футзалу стартует 14 сентября в Узбекистане. В преддверии мирового первенства Казахстанская федерация футбола и генеральный партнер федерации – Olimpbet – организовали товарищеские матчи сборной.

22 и 24 августа в столице уже прошли две игры со сборной Таджикистана. Оба раза казахстанская команда одержала победу – 3:0 и 4:3.

Как наши спортсмены покажут себя в играх с более именитыми соперниками, зависит во многом от поддержки родных трибун. Приходите болеть за Казахстан на следующих товарищеских встречах:

– Казахстан – Иран 30.08 (Астана),

– Казахстан – Иран 01.09 (Астана),

– Казахстан – Аргентина 08.09 (Алматы).

Кстати, в поддержку игр сборной букмекер №1 в Казахстане Olimpbet и сообщество «Футзал Казахстан» представили линейку эксклюзивного мерча.

Получить специальные футболки и шарфы можно, посетив ближайшие товарищеские матчи казахстанской сборной.

Если вы не успеваете попасть на игры, переходите в телеграм-бот FutsalKazakhstan_bot, чтобы узнать подробности, как стать обладателем мерча.

Приходите поддержать казахстанскую сборную на товарищеских играх и следите за успехами наших спортсменов на чемпионате мира в Узбекистане!  

Опубликовано: Александр Алферьев
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