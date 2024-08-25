Битва Мадрида и Каталонии в красно-белых тонах

Матч «Атлетико» и «Жироны» – в котировках Olimpbet. Участники Лиги чемпионы от Испании встретятся во втором туре Примеры, а в Серии А «Наполи» примет «Болонью».

Ла Лига. Второй тур.

«Атлетико» – «Жирона». 26 августа, 00:30 (время Астаны).

Этим командам есть что доказывать. «Атлетико» жаждет возвращения в призовую тройку Примеры, места в которой мадридцев в минувшем сезоне лишила как раз дерзкая «Жирона». А самим каталонцам предстоит подтвердить неслучайность своего «бронзового» успеха.

Оба соперника не смогли начать новый чемпионат с побед, хотя и не проиграли, добившись ничейных результатов на выезде. Причем и тем, и другим пришлось отыгрываться по ходу своих матчей: «Атлетико» это удалось даже дважды во встрече с «Вильярреалом» (2:2), а «Жирона» ушла от поражения в противостоянии с «Бетисом» (1:1).

Снова терять очки никто из них не намерен, но эксперты Olimpbet склоняются к тому, что в очной битве клубов в красно-белых тонах заметно больше шансов на благоприятный исход у столичного коллектива: П1 – 1.64, Х – 4.28, П2 – 5.18.

При этом самый популярный букмекер страны полагает, что матч на арене «Сивитас Метрополитано» с большой долей вероятности будет «верховым»: Тот (2.5) М – 2.31, Б – 1.63. Однако наиболее вероятный счет игры в Мадриде, как ни парадоксально, ничья 1:1 с кэфом 7.75.

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Серия А. Второй тур.

«Наполи» – «Болонья». 25 августа, 23:45.

Прошлый сезон неаполитанцы провели в статусе действующих обладателей «скудетто». Испытание медными трубами «адзурри» пройти не удалось, титул «Наполи» сохранить не сумел, не пробившись даже в еврокубки. А по ходу чемпионата у команды сменилось аж три главных тренера.

А вот «Болонья», напротив, сезон-2023/24 провела очень удачно – настолько, что квалифицировалась в Лигу чемпионов, а главного творца успеха команды, тренера Тьяго Мотту, сразу же переманил к себе «Ювентус».

Под руководством нового рулевого, Винченцо Итальяно, «борзые» не смогли в первом туре Серии А в родных стенах обыграть «Удинезе» (1:1). Впрочем, «Болонья» добилась хотя бы ничейного результата, «Наполи» же на старте Серии А проиграл, причем разгромно, уступив в гостях «Вероне» 0:3. Дебют известного специалиста Антонио Конте у руля «синих» вышел поистине катастрофическим.

Но эксперты Olimpbet считают, что у Конте и его команды есть все шансы на то, чтобы реабилитироваться в игре против «Болоньи»: П1 – 1.93, Х – 3.61, П2 – 4.16.

Одним из наиболее вероятных авторов гола в этом матче букмекер № 1 в Казахстане называет Хвичу Кварацхелию, забитый мяч в исполнении грузинской суперзвезды оценивается кэфом 3.2. Дополнительный эмоциональный заряд на встречу с «Болонье» Хвиче должно дать рождение ребенка, 21 августа 23-летний футболист впервые стал отцом!

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