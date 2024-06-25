Украина – Бельгия. Прогноз на матч Евро 2024

Самая интересная встреча группового этапа. Две прекрасные сборные, которые неважно начали путь на Чемпионате Европы. Бельгия сенсационно проиграла Словакии 0-1, несмотря на доминирование в течение матча, а украинская сборная разгромно уступила Румынии 3-0.

Ситуация в группе Е накалена до предела. 4 коллектива имеют по 4 очка и выйти могут все.

Самый маленький процент на выход из группы у Украины. Поражение от румын стало фатальным для “желто-синих”. Последнее место в группе и шанс на проход только при победе над сборной Бельгии. У бельгийцев же ситуация не особо лучше. Также нужна победа, но разница забитых и пропущенных мячей даёт им 2-ое место в группе.

Прогноз на матч:

Аналитики компании 1xBet считают, что Украина явный аутсайдер встречи. 5.15 на победу украинцев. Бельгию эксперты оценили в 1.69 коэффициентов. В рамках очных противостояний сборные ранее не встречались. Но класс игроков Бельгии не даёт шанса усомниться в их победе. Однако, Евро уже показал, что не всё решает статус игроков. Украинская дружина тоже крайне сильная, игроки выступают в топовых чемпионатах. Мудрик, Довбик и Цыганков уже заряжены на победу против своих соперников.

Мы предлагаем выбор среди трех исходов:

Тотал матча 2.5М за 2.19. Выбор экспертов 1xBet пал на данный исход, потому что в заключительных встречах команды крайне опасаются наделать ошибок, из-за чего тотал 2.5Б скорее всего не будет пробит.

Фора 1 (1). Аналитики компании 1xBet дали довольно высокий коэффициент на данный исход. Эксперты не верят, что Украина сможет удержать виртуальное преимущество в 1 мяч. Мы же верим, что даже при поражении команды, проигрыш не будет более 1 мяча.

Вратарь получит Желтую Карточку. Крайне не популярный исход, но может иметь место в данном топе. Эксперты 1xBet дают целых 7 коэффициентов на данный вариант развития событий. Мы предполагаем, что при равной игре, одна из сборных будет сушить игру и тянуть время. А учитывая накал страстей, вратарь может получить ЖК и в противоборстве с каким-то игроком.

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