«Ойлерс» снова не отдадут «Пантерам» заветный трофей? Аналитика букмекеров

Финальная серия Кубка Стэнли, которая могла завершиться сухой победой «Флориды», неожиданно затянулась до шестого матча в Канаде. И у «Эдмонтона» есть все шансы сравнять.

«Эдмонтон Ойлерс» – «Флорида Пантерс». 22 июня, 05:00 (время Астаны)

«Эдмонтон Ойлерс» по ходу затяжной финальной серии Кубка Стэнли приобретает все больше и больше поклонников. Вопреки ожиданиям, канадцы никак не хотят отдавать «Флориде» ее первый трофей в НХЛ.

По прогнозам экспертов Olimpbet, на этот раз шансы команд на победу почти равны. А значит, розыгрыш может дойти до решающей седьмой игры. Победитель матча: «Эдмонтон Ойлерс» – 1.82, «Флорида Пантерс» – 1.98.

Финальная серия переезжает из флоридского городка Санрайз в канадский Эдмонтон. Американцы еще в прошлом матче на своем льду могли завоевать заветный трофей, но уступили (3:5). «Нефтяники» сократили разрыв до минимума, теперь счет в серии 3-2 в пользу «Пантер».

Команда Криса Кноблауха в финальной серии сотворила то же, что и в регулярном чемпионате – поднялась, так сказать, со дна, и начала бороться за лидерство, когда ее практически уже списали со счетов. «Ойлерс» проиграли «Флориде» три стартовых матча, но затем одержали две победы подряд – дома и в гостях. Наконец разыгрался лидер команды Коннор Макдэвид, который во второй встрече кряду набрал 4 (2+2) очка.

У «пантер» же, которые имеют более стабильный состав и более широкую скамейку, чем соперник, возникли проблемы с реализацией. Например, в последней встрече на своем льду хоккеисты «Флориды» сделали 32 броска в створ против 24-х у соперника, но забили всего трижды. К тому же сдал позиции вратарь «пантер» Сергей Бобровский, который вытаскивал команду первые три матча.

Учитывая психологический надлом «Флориды», «Эдмонтон» вполне способен отыграться и сравнять счет в серии. К тому же будут подгонять родные трибуны. Однозначно матч ожидается результативный – Тот (5.5) Б – 1.9.

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