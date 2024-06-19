Определится ли первый участник плей-офф Евро-2024?

Матч сборных Германии и Венгрии – в коэффициентах Olimpbet.

Евро-2024. Группа А. Германия – Венгрия. 19 июня, 21:00 (время Астаны)

Хозяева первенства очень мощно начали турнир, разгромив шотландцев со счетом 5:1. Причем сборная Германии забила в той игре все шесть мячей: пять в ворота соперников, один – в свои, которые поразил Антонио Рюдигер.

После столь яркого начала кэф на победу Бундестим в чемпионате Европы снизился до отметки 6 ровно, и по итогам первого тура Германия совсем немного по этому показателю уступает главным фаворитам – Англии и Франции.

Теперь немцам предстоит встреча с командой Венгрии, которая начала Евро-2024 неудачно – ниже своих возможностей и ожиданий болельщиков. «Мадьяры» в стартовом матче по всем статьям уступили Швейцарии (1:3).

Поэтому неудивительно, что эксперты Olimpbet практически не сомневаются в успешном «продолжении банкета» для команды Юлиана Нагельсмана: П1 – 1.3, Х – 5.98, П2 – 11.

Букмекер № 1 ожидаемо отдает предпочтение хозяевам первенства и по угловым: П1 – 1.16, Х – 14.5, П2 – 6.9, и по ударам в створ: П1 – 1.14, Х – 9.5, П2 – 7.75, и даже по нарушениям: П1 – 1.4, Х – 11, П2 – 3.3.

При этом Венгрия – явный фаворит по желтым карточкам: П1 – 3.2, Х – 3.7, П2 – 1.94.

Что касается статистики личных взаимоотношений, то она, как ни странно, не сильно в пользу Бундесманшафт. Германия одержала 13 побед при 11-ти поражениях и 12-ти ничейных результатах за всю историю противостояния.

Более того, немцы не смогли выиграть у «мадьяров» ни в одной и трех последних очных дуэлей. Так что делайте выводы, насколько опасный противник у хозяйки Евро-2024, у которого после неудачи в противостоянии со Швейцарией, по сути, больше нет права на ошибку.

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Группа В. Хорватия – Албания. 19 июня, 18:00

Матчи второго тура в квартете В пройдут в разные дни: гранды европейского футбола, Италия с Испанией, сыграют днем позже хорватов с албанцами.

И «шашечные», и «красно-черные» начали Евро-2024 неудачно, уступив «красной фурии» и «скуадре адзурре» соответственно. Но проиграли они совершенно по-разному.

Албанцы установили рекорд чемпионатов Европы, забив самый быстрый гол в истории турниров – на 23-й секунде. Да и в целом выглядели достойно в сражении с действующими обладателями титула. Хорваты же с треском провалили игру против испанцев, пропустив от них все три мяча еще в первом тайме, а после перерыва не реализовали пенальти.

Впрочем, аналитики Olimpbet все равно считают команду Златко Далича безоговорочным фаворитом в споре с коллективом Силвиньо: П1 – 1.48, Х – 4.51, П2 – 7.42.

Примерно такие же расклады от самого популярного букмекера страны по угловым: П1 – 1.25, Х – 12.5, П2 – 5.1 и ударам в створ ворот: П1 – 1.29, Х – 8.75, П2 – 4.8.

Несомненно, команда Хорватии – более мастеровитая и авторитетная, нежели албанская. Вот только статистика это подтвердить не в силах, так как сборные этих стран между собой еще ни разу не соперничали даже на товарищеском уровне.

Первая же их встреча неимоверно важна каждой из сторон, так как проигравший в ней практически наверняка пролетаем мимо плей-офф Евро-2024. Ничья не устроит никого.

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