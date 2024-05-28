Ролан Гаррос 2024. Кто фаворит?

Наступила пора грунтовых разборок во Франции, где проводится ежегодный турнир большого шлема – Ролан Гаррос. В этот раз мы будем наблюдать за, очевидно, самым интересным турниром за последние годы. Почему?

Во-первых, Надаль. Рафаэль Надаль, который почти два года потерял на операции, восстановления, рецидивы и снова восстановления, уже успел вылететь из турнира. Ему в соперники достался набравший форму, сильный грунтовик Александр Зверев. К слову, немецкий теннисист выиграл последний крупный грунтовый турнир в ATP 1000 в Риме. Так что Рафе не повезло, что именно Зверев выпал ему в противники на первый матч.

Во-вторых, молодежь уже собралась силами и готова давать бой старичкам типа Джоковича. Хотя Новак и показывает высокий уровень, но последние турниры показывают, что серб уже сдает позиции молодым. Такие теннисисты как Янник Синнер, Даниил Медведев, Карлос Алкарас, вероятнее всего выше на голову на данный момент. Если не физически, то ментально. Мы ожидаем увидеть начало конца карьеры Джоковича уже на этом турнире.

Ну а в-третьих, теннис стал разнообразен на персоналии. Такие спортсмены как Бублик, Рублев, Де Минаур – эпатажные и спорные личности, которые при хорошем настроении могут обыграть любого теннисиста, а после одной ошибки могут поплыть и проиграть игру дебютанту турнира.

Расклады от компании 1xBet сейчас таковы:

Главный претендент на победу – Карлос Алкарас. Реинкарнация Рафаэля Надаля будет отстаивать звание лучшего грунтовика в мире. Коэффициент на его победу составляет – 3.4. Мы также считаем, что именно Карлитос станет чемпионом.

Следом за ним идёт легендарнейший Новак Джокович. Эксперты оценили победу серба в 4.35 коэффициента. Однако мы считаем, что Новак не дойдет до финала.

Третий в списке – итальянец Синнер. Янник очень хорош в этом году. К невероятным перформансам от него уже привыкли. Аналитики 1xBet считают, что успех итальянца вероятен с коэффициентом 4.9. Мы считаем, что у него прекрасные шансы на победу в турнире, не говоря уже о выходе в финал.

Удивительно, что Даня Медведев удостоился очень высокого коэффициента, несмотря на свой статус одного из лучших игроков планеты. 26 коэффициентов на его победу в турнире. Можно рискнуть и поставить на его успех немного денег. Вдруг повезет!

Но повезти может не только в ставках на Ролан Гаррос, но и в очень крутой акции от компании 1xBet!

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