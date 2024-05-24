Зумеры на Евро-2024: кто станет лучшим?

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Евро-2024 стартует 14 июня с матча Германия — Шотландия. Немцы переживают смену поколений, и это будет последний турнир для Тони Крооса, который сыграет вместе с молодыми Виртцем и Мусиалой.

Букмекерская контора Tennisi.kz опубликовала коэффициенты на лучшего молодого игрока Евро-2024 и предлагает новым пользователям 4000 тенге при регистрации по промокоду EURO24 и пополнении на 2000, а также 8000 на бонусный счёт.

Фавориты на звание лучшего молодого игрока:

– Джуд Беллингем: коэффициент 3,10. В дебютном сезоне за «Реал» сравнивается с Зиданом.

- Джамал Мусиала: коэффициент 6,10. Надежда немецкого футбола, показал отличную игру в «Баварии».

- Флориан Виртц: коэффициент 8,00. Лучший игрок Бундеслиги, ключевой в сборной Германии.

– Эдуардо Камавинга: коэффициент 11,00. Универсальный игрок «Реала», ценится за многопозиционность.

Tennisi.kz также предлагает ставки на других молодых звезд, например, на Коула Палмера с коэффициентом 17,00.

Ставки на Евро-2024 доступны в приложении и на сайте Tennisi.kz.

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