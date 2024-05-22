«Аталанта» – «Байер»: прямой эфир финала Лиги Европы в Казахстане 22 мая

Теги Спорт Казахстана

В ночь с 22 на 23 мая определится обладатель первого еврокубка сезона: в финале Лиги Европы возродившаяся «Аталанта» попробует остановить непобедимый «Байер». К противостоянию FONBET подготовил выгодную акцию!

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Встреча пройдёт в ирландском Дублине и начнётся в ночь со среды на четверг, в 00:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию проведёт канал Qazsport.

Следить за ходом игры можно будет на сайте и в приложении FONBET. Букмекер с лучшей VIP-программой в Казахстане бесплатно транслирует турниры с участием ведущих европейских клубов – для просмотра десятков трансляций в день нужно просто пополнить счёт. 

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