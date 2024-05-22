Выиграйте поездку на финал ATP в Турине, участвуя в акции Grand Slam Challenge

Стартовал второй этап акции для любителей тенниса. По итогам турнира «Ролан Гаррос» более тысячи призов подарит своим клиентам компания Olimpbet.

Olimpbet, букмекер №1 в Казахстане, продолжает масштабную акцию Grand Slam Challenge. К каждому из турниров Большого шлема компания подготовила крупные розыгрыши – с техникой и фрибетами. А в завершении среди участников акции будет разыграна путевка на финал ATP в Турине.

Сейчас стартовал второй этап Grand Slam Challenge, он продлится с 20 мая по 9 июня 2024 года. Победителей ждут MacBook Pro, три iPhone 15, пять Playstation 5, а также десятки умных часов, колонок, фрибеты и фирменный мерч Grand Slam Challenge.

Условия Grand Slam Challenge:

– подтвердить участие, нажав кнопку «Участвовать» на странице акции;

– заключить пари на событие в разделе «Большой теннис» на сайте или в приложении Olimpbet.kz до 9 июня 2024 года включительно;

– минимальная сумма ставки – 4000 тенге на событие ординар (с коэффициентом от 1.5) или экспресс (с коэффициентом от 1.8);

– подписаться на канал Olimpbet Play.

Дата проведения розыгрыша по итогам второго тура акции – 14 июня. Чем больше ставок, тем больше вероятность выигрыша. Подробные условия читайте на странице Grand Slam Challenge, 21+.

Кроме того, клиенты Olimpbet могут выиграть футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол и участвуя в акции «Короли футбола». Также на кону – iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!